韓國新生代人氣男團AMPERS&ONE即將帶著首次世界巡演《2026 AMPERS&ONE LIVE TOUR ‘Born To Define’ IN TAIPEI》於2026年8月1日在Zepp New Taipei盛大登場，與臺灣ANDEAR（官方粉絲名）共度難忘時光。演唱會門票將於6月27日下午1點在拓元售票系統正式開賣，票價為5600元、4500元，所有購票者皆可參與HI-TOUCH並獲得臺北場限定小卡一套；購買VIP區者將額外獲得VIP限定小卡一套，並有機會抽選團體合照、親簽海報、親簽拍立得及小卡簽名會等福利，購買A區者亦有機會參與親簽海報抽獎。
AMPERS&ONE來台開唱 票價2種6/27開賣
《2026 AMPERS&ONE LIVE TOUR ‘Born To Define’》於5月在首爾正式揭開序幕，AMPERS&ONE除了帶來全新曲目，也會透過小分隊舞台與熱門歌曲串燒，演繹專屬於他們的多樣化舞台魅力與音樂成長軌跡。隨著首爾場圓滿落幕，AMPERS&ONE也前往海外，走訪紐約、芝加哥、洛杉磯等美國共17個城市，近日完成美國最終場演出；此次台北場是AMPERS&ONE時隔一年多再度來台與粉絲相見，同時也將是一場能夠見證他們經歷巡演後更加成長的舞台實力與音樂魅力的演唱會。
AMPERS&ONE為2023年出道的韓國七人男子團體，團名寓意一個個彙集我們的夢想將會實現，成為一體。成員曾參與選秀節目而備受矚目，出道前即累積一定討論度與粉絲基礎，同時團體由來自韓國、美國、澳洲等不同背景的人員組成，展現多元文化融合特色。
AMPERS&ONE自出道以來便以青春活力與清爽明亮的舞台形象廣為人知，近期發行的迷你四輯《DEFINITION》記錄了AMPERS&ONE反思團體現狀並明確未來發展方向的過程，在延續原有活潑能量之餘，也展現更具層次的成熟魅力。
📌AMPERS&ONE演唱會資訊：
活動時間：2026年8月1日（六）18:00
活動地點：Zepp New Taipei
活動票價：5600元、4500元
售票日期：2026年6月27日（六）13:00
售票系統：tixCraft拓元售票系統
售票網址：https://reurl.cc/Q2y7Wo
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《2026 AMPERS&ONE LIVE TOUR ‘Born To Define’》於5月在首爾正式揭開序幕，AMPERS&ONE除了帶來全新曲目，也會透過小分隊舞台與熱門歌曲串燒，演繹專屬於他們的多樣化舞台魅力與音樂成長軌跡。隨著首爾場圓滿落幕，AMPERS&ONE也前往海外，走訪紐約、芝加哥、洛杉磯等美國共17個城市，近日完成美國最終場演出；此次台北場是AMPERS&ONE時隔一年多再度來台與粉絲相見，同時也將是一場能夠見證他們經歷巡演後更加成長的舞台實力與音樂魅力的演唱會。
AMPERS&ONE為2023年出道的韓國七人男子團體，團名寓意一個個彙集我們的夢想將會實現，成為一體。成員曾參與選秀節目而備受矚目，出道前即累積一定討論度與粉絲基礎，同時團體由來自韓國、美國、澳洲等不同背景的人員組成，展現多元文化融合特色。
AMPERS&ONE自出道以來便以青春活力與清爽明亮的舞台形象廣為人知，近期發行的迷你四輯《DEFINITION》記錄了AMPERS&ONE反思團體現狀並明確未來發展方向的過程，在延續原有活潑能量之餘，也展現更具層次的成熟魅力。
📌AMPERS&ONE演唱會資訊：
活動時間：2026年8月1日（六）18:00
活動地點：Zepp New Taipei
活動票價：5600元、4500元
售票日期：2026年6月27日（六）13:00
售票系統：tixCraft拓元售票系統
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