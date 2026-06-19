美國與伊朗近日達成停戰諒解備忘錄（MOU），不過因為以色列仍在狂轟黎巴嫩等原因，導致原定19日要在日內瓦舉行的簽約儀式生變，瑞士外交部證實會談取消。與此同時，有英媒刊出伊朗末代王儲的專訪，批評川普與德黑蘭達成協議，形同背叛伊朗人民。
根據《每日郵報》報導，伊朗已故國王巴列維（Mohammad Reza Pahlavi）的兒子巴勒維（Reza Pahlavi）在受訪時表示，他仍然堅信德黑蘭神權政體終將垮台，所謂的和平計劃不會長久，終究會失敗，因為它根本「站不住腳」，在民眾眼中也不合法。
巴列維直言，1月因參與反政府示威，而被殺害或迫害的數萬名伊朗人，並不是為了核武協議或荷姆茲海峽而死，而是為了民主與自由。美伊協議讓許多伊朗人民感到被背叛，並質疑政權更迭的承諾是否會兌現，這取決於本屆總統和政府的良心。
巴列維並表示，伊朗人民渴望自由，希望人權不再遭到侵犯、政治監禁和處決能夠終結，警告德黑蘭獲得的資金將不會拿來造福民眾，而是會被用來加強包括黎巴嫩真主黨、巴勒斯坦哈馬斯、葉門胡塞武裝在內的代理人勢力。
巴列維也批評了川普的言論，後者近期在談到美伊協議時，曾說伊朗擁有一些彈道飛彈是「可以接受的」，因為其他國家也有彈道飛彈，他形容目前的德黑蘭政權是一頭野獸，而不是一群理性、會權衡利弊並對公民負責的人：「如果他們是這樣的人，就不會為了生存而槍殺4萬人民了。」
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巴列維直言，1月因參與反政府示威，而被殺害或迫害的數萬名伊朗人，並不是為了核武協議或荷姆茲海峽而死，而是為了民主與自由。美伊協議讓許多伊朗人民感到被背叛，並質疑政權更迭的承諾是否會兌現，這取決於本屆總統和政府的良心。
巴列維並表示，伊朗人民渴望自由，希望人權不再遭到侵犯、政治監禁和處決能夠終結，警告德黑蘭獲得的資金將不會拿來造福民眾，而是會被用來加強包括黎巴嫩真主黨、巴勒斯坦哈馬斯、葉門胡塞武裝在內的代理人勢力。
巴列維也批評了川普的言論，後者近期在談到美伊協議時，曾說伊朗擁有一些彈道飛彈是「可以接受的」，因為其他國家也有彈道飛彈，他形容目前的德黑蘭政權是一頭野獸，而不是一群理性、會權衡利弊並對公民負責的人：「如果他們是這樣的人，就不會為了生存而槍殺4萬人民了。」
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