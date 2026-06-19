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端午節後3生肖迎轉運契機！財運事業同步走強

🟡生肖兔

▲生肖虎被視為財運回升最明顯代表，不僅工作進展轉趨順利，財運也同步升溫，有望獲得加薪、獎金、合作收益甚至意外進帳。（圖／AI製圖、記者賴禹妡製）

🟡生肖虎

🟡生肖羊

▲生肖羊在人際與事業方面雙雙走旺，甚至有機會遇見不錯的新對象。（示意圖／取自photoAC）

雙火年端午是催財關鍵！4生肖犯太歲需留意

▲今年端午節適逢罕見的雙火年，若民眾有準備午時水，可將午時水裝入保特瓶中，外層貼上紅紙後放置於家中財位或辦公桌下方。（圖／記者黃韻文攝）

端午節除了吃粽子、立蛋，不少人也希望藉機替自己招財轉運。《搜狐網》運勢專欄指出，端午過後生肖兔、虎、羊將迎來運勢上揚期，工作表現、人際關係及財務狀況都有機會出現正向變化，部分人甚至可能迎來額外收入。另一方面，民俗專家廖大乙表示，今年雙火年能量特殊，民眾若準備午時水，可放置於財位或辦公桌下催旺財氣，也能裝入噴瓶灑向居家環境改善磁場。不過他也提醒，今年犯太歲的鼠、馬、兔、雞，若上半年曾逢喪事或重大變故，不宜包粽送人。屬兔的人向來擅長隨機應變，即使遇到困難也不輕易放棄，往往能迅速找到突破口。端午節過後，工作壓力有望逐步減輕，身邊也容易出現願意伸出援手的貴人。在職場方面，先前累積的努力開始獲得肯定，業績與工作成果穩定提升，帶動正財收入增加。雖然工作量依舊不小，但付出與回報將更趨平衡，同時還有機會接觸新資源或拓展合作機會，進一步推升整體財運，部分人甚至可能出現額外進帳。生肖虎則被視為端午節後財運成長最顯著的代表之一。過去一段時間累積的壓力逐漸獲得釋放，人際關係也開始出現新的助力，身邊不乏志同道合的夥伴。隨著整體運勢回升，原本停滯的工作計畫開始重新推進，等待許久的消息也有機會陸續傳來好結果。財務方面除了正財收入穩定成長之外，還可能透過業績獎金、分紅收益或額外合作案帶來意外驚喜，被視為收割成果的重要時期。屬羊的人近期則有望擺脫先前的低潮狀態，迎來人際與事業同步轉強的階段。工作上容易獲得主管青睞與重用，合作機會增加，人際互動也比以往更加順利。隨著貴人運提升，不少事情推動起來更加得心應手，有機會用更少成本與時間換取更好的成果。財運部分以穩健累積為主，只要維持目前節奏，收入可望逐步成長。此外，感情運勢也同步看漲，單身者有機會透過親友介紹，認識條件不錯的新對象。除了生肖運勢受到關注外，民俗專家廖大乙也指出，今年適逢罕見的雙火年，端午五毒日被視為下半年轉運與催財的重要節點。若民眾有準備午時水，可將午時水裝入寶特瓶中，外層貼上紅紙後放置於家中財位或辦公桌下方。水氣象徵財氣，因此瓶蓋不必鎖緊，讓財氣得以持續流動與匯聚。此外，也可將午時水裝入噴霧瓶，適量噴灑於居家或工作環境周圍，有助迎接好運，同時改善環境磁場與個人心情狀態。廖大乙也特別提醒，今年犯太歲的生肖包括鼠、馬、兔與雞。這4生肖在今年上半年曾經歷家中喪事、離職或離婚等重大變故，端午期間應避免包粽子送人，以免影響自身運勢與福氣流轉。