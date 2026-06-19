我是廣告 請繼續往下閱讀

何啟聖：國民黨需要的是路線、不是鄭麗文的個人傳奇

鄭麗文路線有問題！何啟聖揭「黨主席應有的格局」

國民黨主席鄭麗文結束訪美行程後，引發各界對於注她在2028總統大選的角色為何的討論。對此，媒體人何啟聖析「鄭麗文路線」的最大隱憂，示警國民黨不需要一個比黨更大的主席，而是一位願意把自己放小、把黨放大，願意把個人魅力制度化、把個人光環轉化為政黨資產的主席。何啟聖以「國民黨需要的是路線，不是鄭麗文的個人傳奇」為題在臉書發文表示，德國社會學家韋伯曾提出三種正當權威的類型：傳統型權威、法理型權威、魅力型權威，而一個現代政黨的權威，理論上應該屬於法理型。黨主席的正當性，來自黨章、制度、集體決策，也來自路線辯論後形成的政治共識，而不是來自某一位領袖的個人光環。何啟聖指出，觀察鄭麗文自「鄭習會」以來的發言會發現，鄭在進行一種很典型的權威轉換，就是把本應屬於政黨制度與集體路線的法理型權威，逐漸轉化為依附於鄭個人的魅力型權威，像是鄭稱國際媒體「排隊等著專訪我」、「每一天麗文都上了大陸熱搜」等言論，其實都有個共同結構：每件原本應該屬於黨的政治成果，最後都被收束成「我」的個人傳奇。何啟聖續指，當法理型權威被悄悄抽換成魅力型權威，國民黨的名字逐漸從敘事中淡出，留下的是「鄭麗文路線」，這對一個百年政黨而言是危險訊號，因為政黨的路線一旦過度依附於個人，黨就不再是路線的主體，而只是領袖個人舞台的背景。何啟聖認為，韋伯對魅力型權威有一個重要觀察，它極不穩定，因為必須依賴領袖不斷證明自己「與眾不同」、不斷創造令人驚異的成果，一旦領袖無法持續製造光環，魅力便會迅速衰退，更重要的是，魅力型權威若不能成功轉化為制度，也就是韋伯所說的「卡理斯瑪的常規化」，那麼這份權威便無法傳承，最終會隨著領袖的離開而一同消失，而這正是鄭麗文路線最大的隱憂。何啟聖說，鄭麗文訪美時曾稱，若沒有鄭習會，國民黨「也只是在野黨」、來美國「也改變不了任何事」，表面上看像是一種自謙，但從權威理論來看，它其實暴露出更深層的結構問題：國民黨目前的國際能見度，並不是建立在穩定論述、可預期路線與制度化對外溝通管道之上，而是高度依賴鄭麗文個人的一次性政治事件，這對一個百年政黨而言，是相當諷刺的處境。何啟聖認為，國民黨本應該以自身的歷史、制度、路線與組織能力，支撐黨主席的政治份量，如今卻反過來，黨的存在感似乎要靠黨主席個人的魅力來支撐，權威的方向完全顛倒了，「不是黨成就主席，而是主席遮蔽了黨；不是路線支撐個人，而是個人取代了路線；不是制度累積權威，而是情緒製造光環」，這正是鄭麗文路線最值得警惕之處。何啟聖強調，一個成熟的政黨主席，不是把掌聲都收進自己口袋，而是要把個人光環轉化為政黨資產，這才是一位黨主席應有的格局，否則鄭麗文留給國民黨的不會是一條路，而只會是一個只有鄭自己能站上去的舞台。何啟聖最後也說，國民黨需要的，不是一個比黨更大的主席，而是一位願意把自己放小、把黨放大，願意把個人魅力制度化、把個人光環轉化為政黨資產的主席，「因為真正成熟的政黨，不靠個人傳奇續命；真正有未來的路線，也不該只能靠一個人的魅力維持」。