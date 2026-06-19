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▲王俐人變身性感老師，狂吸1萬粉絲按讚朝聖。（圖／翻攝自王俐人IG@lisawanglijen）

50歲女星王俐人近期轉型性感風爆紅，日前還登上成人平台SWAG，與男優及女優有大尺度互動。而昨（18）日她PO岀一段影片，直接變身性感老師，只見她穿著粉色襯衫，上半身疑似沒穿內衣，再度辣翻粉絲。其中，她的下衣失蹤風格還直接秀出修長美腿，而王俐人也在文中寫下：「這樣的Lisa老師，你們給幾分？」王俐人在昨天曬出一段影片，只見影片中她化身性感老師，穿著粉色襯衫，在黑板上寫下自己的英文名字「Lisa」，並擺出各種性感姿勢，還將襯衫微微拉起到腿跟，秀出一雙美腿。其中，有眼尖網友發現，王俐人上半身似乎沒穿內衣，火辣身材直接辣翻大家。王俐人在文中配上超嗨的音樂〈Tequila〉，寫下：「理想vs.現實的Lisa老師。」接著還有模有樣的自我介紹。不過她也搞笑自爆：「衣服太美、現場氣氛太好，專業形象直接維持不到三秒。」並問粉絲：「這樣的Lisa老師，你們給幾分？」王俐人的火辣模樣，也不到一天的時間，就狂吸1萬人按讚朝聖，網友紛紛表示：「大家都很喜歡的Lisa老師，有這種老師，我一定認真聽課」、「老師我快暈倒了」、「好美、好漂亮的老師。」