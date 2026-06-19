「2026龍潭歸鄉文化節」於今（19）日登場，活動將進行至6月21日，地點就在龍潭觀光大池，除了有端午必看的龍舟競賽，最受矚目的是「花火之夜」，將於6月20日晚間8點施放，桃園市龍潭區公所表示，本次首度升級為「環湖式多點煙火展演」，共計將長達8分鐘，逾6千發煙火。《NOWNEWS今日新聞》整理煙火最佳觀賞點、交通與交管等資訊一次看。
「2026龍潭歸鄉文化節」於端午三天連假期間，擁有百年歷史的「市長盃龍舟賽」同樣是活動亮點，延續龍潭特有的「跪姿划槳」文化傳統，展現濃厚客庄精神。而桃園市龍潭區公所也提到，本次「花火之夜」首度挑戰「環湖式多點煙火展演」，將透過多點同步施放與節奏推進，結合湖面倒影與光影變化，將整座龍潭大池化為沉浸式花火劇場。
🟡「2026龍潭歸鄉文化節」主要資訊
日期：6月19日至21日
地點：龍潭觀光大池
官網：龍潭歸鄉文化節
🟡「2026龍潭歸鄉文化節」花火之夜：
活動日期：2026年6月20日（六）
施放時間： 晚間 20:00 準時施放（全長8分鐘）
🟡「2026龍潭歸鄉文化節」花火之夜最佳觀賞處：
桃園市龍潭區公所表示，因為今年「環湖式多點煙火展演」，無論身處吊橋、湖畔草地或觀景平台，都能從不同角度欣賞煙火層層綻放的震撼視覺效果。
🟡「2026龍潭歸鄉文化節」音樂饗宴表演卡司：
日期： 2026年6月20日（六）
時間：下午4點至7點
卡司：邀請范逸臣、巴大雄、張語噥、方立維ALI、彤溫岑二重唱等人氣歌手輪番演出
🟡「2026龍潭歸鄉文化節」交通資訊：
📍搭公車：
▪️701、5617、701A、0552、5634、5647、5649、5648、5653、5671 至「龍潭站」下車 → 步行 6 分鐘抵達。
▪️ L717水仙甲線至「金龍一街站」下車 → 步行 8 分鐘抵達。
▪️搭台灣好行 503(假日行駛)至「龍潭大池(神龍路)站」下車 → 步行 7 分鐘 → 抵達龍潭歸鄉文化節活動會場
📍搭台鐵+公車：
▪️ 搭台鐵至「中壢車站」→ 轉搭公車 5617、5653 (約30站)至「龍潭站」下車 → 步行 6 分鐘抵達。
▪️ 搭台鐵至「埔心車站」→ 步行 4 分鐘至「永美路站」，轉搭公車 5649 至「龍潭站」下車 → 步行 8 分鐘 → 抵達龍潭歸鄉文化節活動會場。
📍搭高鐵+公車：
▪️至「桃園站」→ 轉搭 170 至「中壢客運總站」(約22分鐘)→ 步行至「中壢北站」，轉搭5616至「龍潭站」下車 → 步行 6 分鐘抵達。
🟡「2026龍潭歸鄉文化節」3天活動交通管制：
桃園市龍潭區公所提到，為了大家的安全，活動期間將進行「人車管制」與「區域封閉」，請務必提早規劃動線：
▪️九曲橋封閉： 6/20（六）15:30 – 24:00
▪️吊橋封閉： 6/18（四）15:30 – 6/20（六）24:00
▪️南天宮停車場不開放： 6/19（五）05:30 – 6/21（日）20:30
▪️南天宮周邊人車管制： 6/20（六）15:30 – 6/21（日）05:30
交通管制路段：
📍行人徒步區（禁止車輛進入）：
管制時間：2026年6月18日20:00至6月21日24:00
▪️神龍路之龍元路口至南龍路口
▪️龍元路之神龍路口至大池管理中心
📍車輛交通管制路段：
管制時間：2026年6月18日20:00至6月21日24:00
▪️中正路、中豐路、大昌路、東龍路（大五叉）
▪️聖亭路、中豐路口
▪️北龍路、神龍路、龍元路口（小五叉）
▪️龍元路、中豐路口
▪️龍元路大池管理中心大門前
▪️中豐路上林段（凌雲國中前）
▪️神龍路、南龍路口
📍臨時停車場位置（6月19日至6月21日免費）：
▪️龍潭高中（停車場）
▪️凌雲國中（中豐路-校區力行樓前停車位）
▪️中豐路上林段231巷（停車場）
▪️龍元路舞台後封路區
▪️中豐路上林段（龍情花生糖後方8格停車位）
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日期：6月19日至21日
地點：龍潭觀光大池
官網：龍潭歸鄉文化節
活動日期：2026年6月20日（六）
施放時間： 晚間 20:00 準時施放（全長8分鐘）
🟡「2026龍潭歸鄉文化節」花火之夜最佳觀賞處：
桃園市龍潭區公所表示，因為今年「環湖式多點煙火展演」，無論身處吊橋、湖畔草地或觀景平台，都能從不同角度欣賞煙火層層綻放的震撼視覺效果。
🟡「2026龍潭歸鄉文化節」音樂饗宴表演卡司：
日期： 2026年6月20日（六）
時間：下午4點至7點
卡司：邀請范逸臣、巴大雄、張語噥、方立維ALI、彤溫岑二重唱等人氣歌手輪番演出
📍搭公車：
▪️701、5617、701A、0552、5634、5647、5649、5648、5653、5671 至「龍潭站」下車 → 步行 6 分鐘抵達。
▪️ L717水仙甲線至「金龍一街站」下車 → 步行 8 分鐘抵達。
▪️搭台灣好行 503(假日行駛)至「龍潭大池(神龍路)站」下車 → 步行 7 分鐘 → 抵達龍潭歸鄉文化節活動會場
📍搭台鐵+公車：
▪️ 搭台鐵至「中壢車站」→ 轉搭公車 5617、5653 (約30站)至「龍潭站」下車 → 步行 6 分鐘抵達。
▪️ 搭台鐵至「埔心車站」→ 步行 4 分鐘至「永美路站」，轉搭公車 5649 至「龍潭站」下車 → 步行 8 分鐘 → 抵達龍潭歸鄉文化節活動會場。
📍搭高鐵+公車：
▪️至「桃園站」→ 轉搭 170 至「中壢客運總站」(約22分鐘)→ 步行至「中壢北站」，轉搭5616至「龍潭站」下車 → 步行 6 分鐘抵達。
🟡「2026龍潭歸鄉文化節」3天活動交通管制：
桃園市龍潭區公所提到，為了大家的安全，活動期間將進行「人車管制」與「區域封閉」，請務必提早規劃動線：
▪️九曲橋封閉： 6/20（六）15:30 – 24:00
▪️吊橋封閉： 6/18（四）15:30 – 6/20（六）24:00
▪️南天宮停車場不開放： 6/19（五）05:30 – 6/21（日）20:30
▪️南天宮周邊人車管制： 6/20（六）15:30 – 6/21（日）05:30
交通管制路段：
📍行人徒步區（禁止車輛進入）：
管制時間：2026年6月18日20:00至6月21日24:00
▪️神龍路之龍元路口至南龍路口
▪️龍元路之神龍路口至大池管理中心
📍車輛交通管制路段：
管制時間：2026年6月18日20:00至6月21日24:00
▪️中正路、中豐路、大昌路、東龍路（大五叉）
▪️聖亭路、中豐路口
▪️北龍路、神龍路、龍元路口（小五叉）
▪️龍元路、中豐路口
▪️龍元路大池管理中心大門前
▪️中豐路上林段（凌雲國中前）
▪️神龍路、南龍路口
▪️龍潭高中（停車場）
▪️凌雲國中（中豐路-校區力行樓前停車位）
▪️中豐路上林段231巷（停車場）
▪️龍元路舞台後封路區
▪️中豐路上林段（龍情花生糖後方8格停車位）