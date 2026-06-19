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日前2026年世界盃首輪賽事火熱開戰時，日本球迷在美國達拉斯球場主動清理觀眾席垃圾的畫面在社群平台上引發瘋傳，引發國際媒體關注與高度評價。不過，英國媒體《BBC》後續報導卻將焦點延伸至日本社會內部的性別與勞動分工議題，犀利指出這份「美德」在日本國內引發意想不到的論戰，甚至有日本女性紛紛喊話：「請把這種精神也帶回家裡。」每逢世界盃等國際大賽，日本球迷在賽後自備藍色垃圾袋、將球場恢復原狀的舉動，早已成為另類的招牌風景。本次在達拉斯競技場的賽後清掃，甚至吸引了NFL明星球員加入，畫面曝光後讓無數網友高喊人品太好。國際足聯（FIFA）官方也特別在X上發文盛讚：「日本球迷每場比賽後清理體育場的原因，就是『尊重』。」英國《每日郵報》也以「世界盃的真英雄！品格高尚的日本球迷」為題，給予極高評價。然而，《BBC》電子版以「『在自己家也這樣做吧』——清掃世界盃球場的日本球迷引發女性呼籲」為題指出，這股正面形象在日本國內卻出現不同聲音。有社群貼文質疑，男性在公共場合展現高度責任感與秩序意識，但在家庭環境中卻可能將家務與清潔責任轉嫁給女性，形成所謂的「雙標」。該貼文在社群平台上獲得超過6萬次按讚，引發廣泛討論。BBC在文章中更引述經濟合作暨發展組織（OECD）的官方調查數據指出：「日本女性平均每天花費在『無償勞動（指家務、育兒等未支薪工作）』的時間超過3小時；反觀日本男性每天僅花費47分鐘，兩者差距高達5倍以上。」這項數據間接印證了日本國內輿論對「外面當聖人、家裡當大爺」的質疑。世界盃球場上的高素質，意外成為照亮日本傳統社會兩性不平等的鏡子，也讓這場國際佳話在讚美聲之外，多了幾分值得深思的社會學反思。