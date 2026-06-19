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錄影致詞亦算「配合統戰舞台」！違者最高可罰50萬

梁文傑：鳳梨釋迦少內銷、過度仰賴中國非長久之計

綠營首長曾赴陸行銷！陸委會：時空背景與本質不同

台東縣長饒慶鈴參與第17屆「海峽論壇」引發政治爭議。饒慶鈴雖未親自前往中國廈門，改以預錄影片方式在論壇上致詞，並推廣台東鳳梨釋迦，但仍被陸委會認定涉及違反相關規範，已移請內政部進一步查處。陸委會副主委兼發言人梁文傑重申，海峽論壇自馬政府時期便被定位為中共的大型統戰平台，各級政府人員不應配合演出；他還提到，台灣人幾乎不吃「鳳梨釋迦」，是完全仰賴中共鼻息的農產品。陸委會今年明確禁止中央及地方政府人員參與海峽論壇。饒慶鈴先前曾向中央申請赴陸但未獲核准，最終改以影片形式發表談話。陸委會主委邱垂正對此表示，政府已明確禁止公職人員以親自出席、視訊或錄影等任何形式參與該論壇。若後續經查認定違反《兩岸人民關係條例》第33條之一，最高可處新台幣50萬元罰鍰。對於政府將進行查處，饒慶鈴回應表示會「坦然面對」。她強調，此舉純粹是為了協助台東農民拓展市場、爭取訂單，與政治或意識形態無關，中央政府應協助地方而非阻礙交流。針對饒慶鈴的說法，陸委會發言人梁文傑反駁，不論是親自出席或透過視訊，都是在配合對方的統戰舞台。梁文傑進一步指出，鳳梨釋迦在台灣幾乎沒有內銷市場「台灣人幾乎不吃」，產量有90%以上高度仰賴中國大陸採購，這讓該項農產品形同「仰賴中共鼻息」，容易隨兩岸政治狀況變動而被斷絕銷路。梁文傑以台灣柚子為例，指其內銷市場龐大、僅3%仰賴出口，即便遭中共禁運，農民也較能承受。他警告，若農產品長期被對岸綁架並連帶影響政府，對台灣農業發展並非長久之計。面對媒體質疑過去如陳菊、賴清德等民進黨籍首長也曾赴陸參訪或行銷水果，為何如今標準不同？梁文傑解釋，過去的案例皆在2016年以前，隨後中共政策轉變，對不承認「九二共識」者實施封殺。他強調，政府並不反對單純的交流或產品行銷，但海峽論壇帶有「推進祖國統一」等政治聽訓性質，若前往參與形同默許對方的政治主張，這才是政府明確禁止的關鍵原因。