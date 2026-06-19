我是廣告 請繼續往下閱讀

雖然華許時代來臨，聯準會（Fed）立場轉鷹，但本週四台股仍有所表現，盤中指數再推進高點46565.7點，大盤終場上漲587.81點，收在46465.2點；本週台股週線上漲5.2%，全週漲點2296.16點，拉出一根紅K棒。不過，法人分析，Fed降息機率顯著下降可能導致股市震盪加劇，建議投資人減碼評價偏高漲多個股，並加碼營運展望正向且成長性明確之個股。本週台股週線上漲5.2%，全週漲點2296.16點，平均日均量1.28億元。即使面對端午連假，本週三大法人反而出現同步買超態勢，外資回補877.78億元，投信則是連續第九週買超124.2億元，自營商買超298.32億元，三大法人合計買超1300.3億元。玉山科技島基金經理人王偉哲指出，AI帶動的企業獲利成長趨勢已為不爭的事實，接下來市場將回歸基本面表現，重點觀察新任Fed主席華許對於後續貨幣政策的態度。從本次FOMC會議分析，決議如市場預期維持利率目標區間在3.50%至3.75%不變，然而點陣圖暗示年底前升息一碼的可能性，與3月預測的今年降息一碼大相逕庭，同時上修今年通膨預估，華許也在記者會上多次強調履行「穩定價格」的使命，市場解讀為鷹派訊號。王偉哲分析，昨日美股S&P500指數於「Fed Day」下跌-1.21%，創下自1994年以來新任聯準會主席上任首日表現最差紀錄，顯示市場對「華許時代」政策方向仍處於觀望與重新評估階段。不過，整體經濟基本面仍具韌性，可支撐股市中長期表現，加上AI產業持續擴大資本支出，持續成為主流投資題材，也挹注台廠相關供應的多頭表現。他表示，隨著代理式AI的崛起，台灣供應鏈至關重要，在運算處理中，GPU主要負責提供算力，CPU則成為調度工作流程與任務的決策者，而在需要自主執行任務的工作中，對於上下文解讀、資料調度、App程序調度的任務比重增加，顯著帶動CPU相關的角色。而台灣綜合研究院本週發布「2026年下半年台灣經濟展望」，大幅上修今年經濟成長率預測至9.33%，正是看好台灣整體經濟成長仍以外需驅動為主，在AI浪潮持續推動下，台灣憑藉完整的半導體與資通訊產業鏈優勢，成為全球科技供應鏈的重要受惠者。不過考量通膨維持高檔，王偉哲認為，Fed降息機率顯著下降可能導致股市震盪加劇，建議透過減碼評價偏高漲多個股，並加碼營運展望正向且成長性明確之個股，以因應類股輪動；在類股選擇上聚焦電子類股，並以半導體測試、IC設計、半導體產業為主，並可增持IC設計、電力電機等產業。