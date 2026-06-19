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美國副總統范斯近日接連在多個場合公開點名批評以色列強硬派閣員，怒嗆以色列不應攻擊川普，並警告若伊朗淪為「失敗國家」，絕不符合美國利益。這番話被媒體形容為「把所有人私下在想的事大聲說出來」，在華府外交圈掀起軒然大波。據《紐約時報》18日刊出的專訪，范斯點名批評以色列極右翼財政部長史莫特里赫（Bezalel Smotrich）與國安部長本格維（Itamar Ben-Gvir），直接質問強烈反對美伊和平協議、堅持延續戰事的以色列強硬派：「你們的具體方案到底是什麼？你們是一個人口只有900萬的國家，不能靠殺戮解決每一個國家安全問題。」值得注意的是，范斯引用的「900萬人口」數字已有所出入。根據以色列中央統計局最新數據，以色列人口於2025年底達到1,017萬8,000人，其中猶太人及其他族群約777萬1,000人，占76.3%；以色列阿拉伯人約214萬7,000人，占21.1%。范斯所引用的「900萬」為疫情前舊數字，目前以色列人口已正式跨越千萬大關。范斯在接受Podcast節目「The Diary Of A CEO」訪問時更進一步表示，以色列社會內部「可能有人希望把伊朗變成另一個利比亞」——一個擁有9,000萬人口的失敗國家。他強調，若伊朗最終淪為「波斯版利比亞」，絕對不符合美國利益，並表明不確定以色列總理內唐亞胡是否與以色列強硬派抱持相同想法。范斯18日在白宮記者會上更毫不客氣地說，對部分內唐亞胡閣員因美伊協議而公開攻擊川普、甚至進行人身攻擊，感到高度不滿。他強調，川普是目前全世界唯一仍支持以色列的國家領袖，且是全球超級強權的領導人，若自己是以色列閣員，絕不會去攻擊現在唯一剩下的強大盟友。他更直接點出，保護以色列國土的防禦武器中，有三分之二由美國製造、由美國納稅人買單，並示警：「如果有任何以色列人認為美國總統才是他們最大的問題，該醒醒了。」Axios資深記者拉維德（Barak Ravid）隨後在社群平台發文指出，范斯這番話，把許多人私下在想、而且確實屬實的事情公開說出來。事實上，前總統歐巴馬與拜登政府團隊對以色列政府也曾有類似看法，只是從未像范斯這般公開且直白地說出口，更遑論點名批評。分析人士指出，范斯此番言論標誌著美以關係正悄然進入一個新的微妙階段——美國不再無條件護航，盟友關係正面臨前所未有的公開壓力測試。