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吳秀華：外銷導向源自產品特性、非台灣人不吃

籲中央務實面對！莫為兩岸政策找理由

針對陸委會副主委兼發言人梁文傑指出台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦、該作物是「仰中共鼻息的農產品」之說法，國民黨籍台東縣議長吳秀華提出強烈反駁，直言此番言論已讓許多基層台東農民感到相當無奈與受傷。吳秀華澄清，鳳梨釋迦高達95%外銷，其根本原因在於產品特性與市場條件，絕非因為「台灣人不吃」。她詳細解釋，鳳梨釋迦的特性較適合冷鏈運輸，符合國際外銷市場的需求；反觀傳統的大目釋迦，由於保存期限短且不耐長途運輸，在外銷上本就面臨較多限制。她強調，這是長年以來形成的產業現實，不應該被一句政治話語簡單帶過。對於中央政府近年不斷強調的市場多元化政策，吳秀華表示支持，也樂見農業部門積極開拓日本、東南亞及其他國際市場。然而，她也質疑，經過這幾年的努力，過去高度依賴中國市場的鳳梨釋迦，目前每年究竟有多少產量成功轉移到其他市場？整體轉型成效如何？新市場是否真能提供農民穩定的收入？吳秀華呼籲，若新開拓的國際市場至今仍無法完全承接原有的需求，政府就應該務實面對農業困境。她強調，政府的核心責任是協助農民尋找市場、爭取訂單，而不是利用這些產業問題，來替自己的兩岸政策找理由。