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瘦瘦針評估納入境申報 食藥署：盼強化邊境管理

瘦瘦針風潮讓不少人爭相搶購，但亂象也隨之而來，因需要醫師開立處方，但網路、藥局常見非法販售，甚至出現從國外帶回台灣的情況。民進黨立委林淑芬直指，對於來源應加強管理。食藥署回應，將與關務署研商，評估把瘦瘦針納入入境申報管理範圍，或邊境重點查核項目。近年GLP-1藥品頻頻出現網路非法販售、國外輸入等情形，林淑芬昨（18）日在立法院審查衛福部預算時提到，許多是來自中國的瘦瘦針，甚至出現中國版瘦瘦針等，還有依託咪酯原料也是來自中國，「最不受管制的都是來自對岸。」林淑芬表示，因為瘦瘦針並不是沒有副作用，但若非透過正規管道取得正式藥物，「藥害救濟補償」就是沒有辦法接住。她質問食藥署要如何處理瘦瘦針違法取用的問題。食藥署副署長王德原說，非法瘦瘦針的國外來源包括旅客自行攜帶入境、還有網路郵包購入；除了自用外，有部份也被拿到網路非法販售，目前除了《藥事法》增修條文修正，並預告，盼加重平台網路業者的責任外，已查獲的部分則必須在一定時間內下架，也會進行後續查緝。旅客自行攜入的部分則是為旅客用藥權益，同意在處方藥部分，若有取得合法處方箋，可攜帶6個月的用量，約6針。王德原說，不過若在通關時未查到，就不會知道這件事。王德原提到，食藥署規劃將與關務署研商，評估是否將GLP-1類藥品納入入境申報管理範圍，或列為邊境重點查核項目，並就相關法源依據、執行可行性及對旅客通關影響進行評估，以強化邊境管理及防杜非法輸入。食藥署提醒民眾，切勿將個人自用藥品於網路販售，除涉違反藥事法第27條規定，可依同法第92條規定，處新台幣3萬元以上200萬元以下罰鍰，倘屬販售或意圖販售未經我國核准藥品，涉違反藥事法第83條規定，可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣5000萬元以下罰金。對於違反藥事法相關貼文，食藥署指出，與網路平台業者合作，針對Facebook等Meta平台違反藥事法相關貼文，透過「消費者政策管道(CPC)」請Meta下架。截至115年6月10日共下架Facebook、Threads等違規販售藥品1197則貼文。自113年起函請衛生局協助稽查，113年至115年6月11日，稽查家數計934件，其中違規家數計124件，違規樣態包含非藥商執行藥商業務、藥品調劑未依一定作業程序、無處方販售處方藥、未依規定製作病歷、未將用藥處置載明於病歷等，裁處金額計新台幣355.5萬元整。