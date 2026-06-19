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林智妍近年憑藉《黑暗榮耀》反派朴涎鎮一角創事業高峰，最近又演出《我的王室死對頭》掀起話題。日前她在綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》談起出道初期的低潮。2014年透過電影《人間中毒》正式出道的她，因為與宋承憲上演大尺度情感戲，迅速打開知名度，然而在那之後卻反而陷入長達近一年沒戲拍的空白期。林智妍2014年以電影《人間中毒》出道，在片中飾演神秘女子鐘佳欣，與宋承憲上演大尺度床戲，憑藉大膽演出一夕爆紅，並獲得多個新人獎肯定。然而走紅後的演藝之路並未如外界想像般順遂，她坦言自己曾有將近一年完全接不到劇本。林智妍透露，雖然當時以電影主演身分出道受到關注，但實際接到的演出邀約並不多。她表示，若回頭演較小的角色，定位容易變得模糊，但要獨挑大樑主演作品，當時的自己又缺乏足夠經驗。即使不排斥從小角色開始累積，也很難獲得試鏡機會。林智妍形容自己就像在毫無準備的情況下戴上皇冠，認為過早獲得關注未必全是好事，如果沒有足夠能力支撐外界期待，反而會成為壓力。當時的她經常感到不安，也曾懷疑自己是否真的準備好成為演員。在沒有工作的日子裡，林智妍把時間投入學習演技，像是她曾替自己訂下每月觀看30部電影的目標，最多甚至一個月看了近100部作品，希望透過不同演員與作品尋找答案，思考什麼樣的表演能夠打動觀眾。不過林智妍坦言，那段沒有戲拍的日子反而成了成長最快的時期。走過低潮期後，林智妍近年先後透過《黑暗榮耀》、《玉氏夫人傳》、《我的王室死對頭》等作品，展現更成熟的演技，讓觀眾看見她不同面貌。