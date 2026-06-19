台灣、巴西混血男星戴凱文在Threads上分享一段「台灣有什麼比這個更能代表端午節？」的影片，沒想到點進去是他模仿多年前在端午節被拖車的「國罵姐」，流利的髒話和厭世語氣，讓網友又想起當年那個，對政府相當不滿，但是對在拖吊場工作的妹妹很有耐心的姐姐，影片又再度被拿出來「複習」，在Threads上再次翻紅。
不滿車被拖飆國罵 端午節國罵姐再翻紅
9年前的端午節發生一件令人好氣又好笑的事件，一名婦人不滿車子被拖吊，還要到拖吊場填資料、繳錢才能領回愛車，在寫資料的時候瘋狂飆髒話，友人錄影PO上爆料公社，只見婦人激動到連自己家住在哪一條路上都忘記，隨後又把心情收回，跟在拖吊場上班的妹妹說，「妳等我一下齁，妳聽聽就好，用笑的就好，我不是在罵妳們。」還替她們抱不平，薪水沒多少卻要坐在裡面餵蚊子。甚至寫到一半，發現拖吊車又拖了一台新的車子進來，直接探頭出去罵，「又拖一台了齁！」
沒想到9年後，2026年的端午節，這段影片又在Threads上受到討論，許多人湧入留言，「救命，卡在時空的裂縫中了」、「熟悉的櫃檯，熟悉的鄉音，這就是過節的意義吧」、「又在拖一台齁，那邊超好笑」、「絕對是端午節經典回顧」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
9年前的端午節發生一件令人好氣又好笑的事件，一名婦人不滿車子被拖吊，還要到拖吊場填資料、繳錢才能領回愛車，在寫資料的時候瘋狂飆髒話，友人錄影PO上爆料公社，只見婦人激動到連自己家住在哪一條路上都忘記，隨後又把心情收回，跟在拖吊場上班的妹妹說，「妳等我一下齁，妳聽聽就好，用笑的就好，我不是在罵妳們。」還替她們抱不平，薪水沒多少卻要坐在裡面餵蚊子。甚至寫到一半，發現拖吊車又拖了一台新的車子進來，直接探頭出去罵，「又拖一台了齁！」
沒想到9年後，2026年的端午節，這段影片又在Threads上受到討論，許多人湧入留言，「救命，卡在時空的裂縫中了」、「熟悉的櫃檯，熟悉的鄉音，這就是過節的意義吧」、「又在拖一台齁，那邊超好笑」、「絕對是端午節經典回顧」。