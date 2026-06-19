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複製貼上發聲明 操縱海外中文輿論

統戰黑手伸向大洋洲 數度挑戰澳洲底線

改名重出江湖 智庫警告民主國家勿掉以輕心

中國共產黨對海外的「紅色滲透」手法再度受到國際智庫關注。澳洲戰略政策研究所（ASPI）分析師韋德（Geoff Wade）撰文指出，分布於非洲、澳洲等全球各地的「中國和平統一促進會」（和統會），表面上雖為海外華人的草根組織，但實質上是由中共中央統戰部直接管轄的分支機構。這群親中團體近期集體發動宣傳戰，以高度雷同的中文聲明，密集對我國總統賴清德及民主陣營展開批評。韋德在報告中詳細剖析了中共統戰部的運作模式。上（5）月包含尼日、喀麥隆、安哥拉等非洲多國的「和平統一」組織，集體發表了內容完全一致的聲明，猛烈抨擊賴清德的520就職演說。此外，今年4月北京發布反賴清德聲明時，全球更有58個類似組織在短時間內發動聯署力挺。報告指出，這些團體雖然由當地的華裔人士經營，但發表的聲明一律僅使用中文，隨後再經由受到中共統戰部強烈控制的全球中文媒體進行大舉轉載，企圖藉此操縱海外華語圈的輿論空間。除了非洲之外，這股統戰勢力也正公然測試大洋洲民主國家的容忍底線。韋德特別點名位於澳洲維多利亞州與雪梨的和平統一團體，在5月中旬相繼發表聲明力挺北京的「一中原則」，指責賴清德「捏造兩國論」，並公開呼籲澳洲華人團體團結追尋「中國夢」。事實上，澳洲安全情報組織（ASIO）早在2019年時，就因不滿這類組織與中共政權過從甚密，直接取消了當時領袖黃向墨（Huang Xiangmo）的永久居留權；隨後更在2023年將該會列為與中國政府關聯的特定實體。然而，這群統戰分支機構並未因此收手。韋德指出，該組織隨後迅速改名為「澳洲和平統一中國聯盟」（Australian Alliance for Peaceful Chinese Reunification）重出江湖，並持續在中國官媒《人民日報》上大肆宣傳，公然測試澳洲政府的容忍極限。韋德對此發出嚴正警告，北京當局目前正利用這些發布「複製貼上」聲明的空殼組織，在國際上塑造對其有利的政治敘事，並寄望民主國家放棄抵抗。他強調，各國政府對此現象絕不能掉以輕心。