中央氣象署預報員劉沛滕表示，受到太平洋高壓增強影響，端午連假天氣熱翻天，各地大多晴到多雲、高溫炎熱，局部地區高溫恐突破36度；同時，天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，熱帶性低氣壓TD07持續發展，最快明（20）日有機會生成今年第7號颱風「米克拉」，氣象署表示，未來路徑仍有不確定性，下週二（23日）是否開始北轉、距離台灣多近，將是影響台灣風雨與海象的關鍵。
太平洋高壓發威！端午連假全台熱呼呼
明後天（20日至21日）天氣會更加穩定，降雨範圍則會再縮小，全台各地大多維持晴到多雲、高溫炎熱，午後山區有零星短暫雷陣雨，山區午後熱對流發展將進一步縮減，平地大致都是晴朗或午後雲量增多的型態。溫度持續偏高，各地高溫普遍會有34至36度，中南部近山區、大台北及花東局部地區仍有36度以上極端高溫出現機會，澎湖、金門、馬祖約29至31度；低溫方面，台灣本島及離島約24至26度。
熱帶低壓持續發展！米克拉最快端午連假生成
天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，目前位於關島附近海面的熱帶性低氣壓TD07已形成，後續仍有機會增強為今年第7號颱風「米克拉」。依目前預報資料來看，未來3至5天系統將大致沿著太平洋高壓外圍，朝西北西方向移動，逐漸趨向台灣東南方海面。
預估路徑：往菲律賓東方海面 北轉位置看高壓
吳聖宇分析，未來路徑目前預報仍顯示會先往西北西朝向台灣東南方海域接近，下週二（23日）來到台灣東南方海面附近後，由於太平洋高壓東退，方向上將逐漸開始北轉，並且在下週三到週五（24日至26日）之間經過台灣以東海面後，繼續往日本方向前進。
颱風強度：以輕颱或接近中颱
劉沛滕表示，目前資料顯示，TD07的規模還沒有非常大，若順利發展成颱風，主要可能會是輕度颱風，或接近中度颱風的強度。不過，颱風強度仍會隨海溫、垂直風切及高壓配置變化，實際發展還有待後續觀察。
對台影響時間：下週二三較明朗、下週四五可能最接近
吳聖宇表示，以目前資料來看，未來「米克拉」直接侵襲台灣的機率不高，但若北轉時間較晚、轉向位置較靠近台灣海域，颱風北上過程中的外圍環流就可能對台灣天氣帶來較明顯影響。
即使颱風沒有直接侵襲台灣，海面風浪仍可能提前受到影響。劉沛滕指出，若颱風在下週五左右較接近台灣，綠島、蘭嶼及台灣東部海面很有可能出現長浪，浪況增強時間則要看系統發展速度。
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明後天（20日至21日）天氣會更加穩定，降雨範圍則會再縮小，全台各地大多維持晴到多雲、高溫炎熱，午後山區有零星短暫雷陣雨，山區午後熱對流發展將進一步縮減，平地大致都是晴朗或午後雲量增多的型態。溫度持續偏高，各地高溫普遍會有34至36度，中南部近山區、大台北及花東局部地區仍有36度以上極端高溫出現機會，澎湖、金門、馬祖約29至31度；低溫方面，台灣本島及離島約24至26度。
天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，目前位於關島附近海面的熱帶性低氣壓TD07已形成，後續仍有機會增強為今年第7號颱風「米克拉」。依目前預報資料來看，未來3至5天系統將大致沿著太平洋高壓外圍，朝西北西方向移動，逐漸趨向台灣東南方海面。
預估路徑：往菲律賓東方海面 北轉位置看高壓
吳聖宇分析，未來路徑目前預報仍顯示會先往西北西朝向台灣東南方海域接近，下週二（23日）來到台灣東南方海面附近後，由於太平洋高壓東退，方向上將逐漸開始北轉，並且在下週三到週五（24日至26日）之間經過台灣以東海面後，繼續往日本方向前進。
劉沛滕表示，目前資料顯示，TD07的規模還沒有非常大，若順利發展成颱風，主要可能會是輕度颱風，或接近中度颱風的強度。不過，颱風強度仍會隨海溫、垂直風切及高壓配置變化，實際發展還有待後續觀察。
對台影響時間：下週二三較明朗、下週四五可能最接近
吳聖宇表示，以目前資料來看，未來「米克拉」直接侵襲台灣的機率不高，但若北轉時間較晚、轉向位置較靠近台灣海域，颱風北上過程中的外圍環流就可能對台灣天氣帶來較明顯影響。
即使颱風沒有直接侵襲台灣，海面風浪仍可能提前受到影響。劉沛滕指出，若颱風在下週五左右較接近台灣，綠島、蘭嶼及台灣東部海面很有可能出現長浪，浪況增強時間則要看系統發展速度。