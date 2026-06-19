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美國副總統范斯（JD Vance）近日在受訪時直言批評以色列強硬派閣員，稱「不能靠殺戮解決每一個國家安全問題」，並示警：「如果有任何以色列人認為美國總統才是他們最大的問題，該醒醒了」。不過，以色列國安部長本格維（Itamar Ben-Gvir）19日最新表態，稱要讓「整個黎巴嫩燃燒」，看起來鷹派立場絲毫不退讓。本格維台灣時間19日下午3點左右，在X發文表示，「以色列母親的每一滴眼淚，都應有千百位黎巴嫩母親的眼淚。整個黎巴嫩都必須燃燒！恕我直言，以色列必須向全世界表明，我們絕不放棄我們兒女的血和公民的安全。整個黎巴嫩都必須燃燒。我們至高無上的職責是保護以色列公民和以色列國防軍士兵，這項承諾高於一切。我曾告訴總理，即使在我們的私人會晤中也是如此：以色列母親的每一滴眼淚，都應有千百位黎巴嫩母親的眼淚。夠了，別再玩外交遊戲了。在中東，你無法靠謹慎的回應和克制取勝，你必須瘋狂。徹底摧毀，粉碎恐怖主義」。昨晚有4位以色列士兵在黎巴嫩南部喪生，這是近期以色列與黎巴嫩交戰以來，死傷最慘重的單次事件。以色列國防軍（IDF）表示，4位士兵當時在一輛坦克內，由於坦克遭爆炸裝置擊中，導致車內4人全數喪生。美國與伊朗已簽署了諒解備忘錄，根據備忘錄內容，以色列與黎巴嫩也應結束衝突，但現實情況顯然並非如此。以色列軍方已經表態，儘管美國和伊朗簽署了諒解備忘錄，但以色列仍將繼續對黎巴嫩南部的真主黨武裝分子和基礎設施發動攻擊。