明（21）天即將迎來一年中陽氣最旺的「夏至」節氣，這不僅是白晝最長的時刻，更是一部分人付出迎來收穫的轉運分水嶺。紫微斗數專家姚本軍指出，夏至過後生肖運勢迎來全面洗牌，有 4 個生肖幸運獲得「天喜星入命」，象徵成果顯現、出門遇貴人與喜事連發！此時不僅容易獲得貴人激賞，更有機會在各路人馬力挺下，迎來加薪升職與事業上的重大突破，讓過去的付出逐漸開花結果。
🟡 第一名就是你！生肖豬迎加薪升職
夏至後將遇到極為賞識你的主管或有力貴人，並獲得更大的發揮舞台，原本看不見成果的付出，開始陸續得到正面回應。雖然責任與壓力同步上升，但只要勇於接受挑戰，便有機會站在第一名位置，迎來加薪升職的新契機。
🟡 生肖兔：被看見的耀眼能量
夏至後，過去累積的成果與專業實力容易受到主管、客戶等貴人肯定，工作邀約與發展機會明顯爆發。姚本軍老師提醒，掌聲愈多愈要保持進步，把握曝光機會持續提升實力，才能讓人氣真正轉化為長期成果。
🟡 生肖羊：努力開花喜獲回報
對屬羊的人來說，天喜星代表努力開始回收。工作上容易迎來獎金增加、業績提升、客戶回流或額外收益等滿滿的成就感。此時專業能力備受市場與貴人認可，發展空間變大，只要不滿足於現狀，就能將眼前收穫持續放大。
🟡 生肖狗：人脈爆棚推動財運
屬狗者的人際優勢更加明顯，身邊容易出現願意支持你的同事或客戶等各路貴人。許多原本棘手的工作能在團隊協助下順利推動，財運方面更有機會透過人脈介紹獲得新合作或額外收入，掌握好人脈界線，事業發展將更順遂。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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夏至後將遇到極為賞識你的主管或有力貴人，並獲得更大的發揮舞台，原本看不見成果的付出，開始陸續得到正面回應。雖然責任與壓力同步上升，但只要勇於接受挑戰，便有機會站在第一名位置，迎來加薪升職的新契機。
夏至後，過去累積的成果與專業實力容易受到主管、客戶等貴人肯定，工作邀約與發展機會明顯爆發。姚本軍老師提醒，掌聲愈多愈要保持進步，把握曝光機會持續提升實力，才能讓人氣真正轉化為長期成果。
🟡 生肖羊：努力開花喜獲回報
對屬羊的人來說，天喜星代表努力開始回收。工作上容易迎來獎金增加、業績提升、客戶回流或額外收益等滿滿的成就感。此時專業能力備受市場與貴人認可，發展空間變大，只要不滿足於現狀，就能將眼前收穫持續放大。
🟡 生肖狗：人脈爆棚推動財運
屬狗者的人際優勢更加明顯，身邊容易出現願意支持你的同事或客戶等各路貴人。許多原本棘手的工作能在團隊協助下順利推動，財運方面更有機會透過人脈介紹獲得新合作或額外收入，掌握好人脈界線，事業發展將更順遂。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。