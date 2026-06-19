我是廣告 請繼續往下閱讀

烏克蘭建立起「無人機大師」的聲譽

構築台海防線的「無人機地獄」

烏克蘭軍用無人機製造商「UFORCE」的執行長，今年4月飛抵東京，向日本官員和國防承包商拋出了一項合作提案，要日本量產數千架烏克蘭研發的無人機，來捍衛日本及其盟友。不僅如此，烏克蘭軍火商也在探索與台灣的業務合作。根據《路透》報導，據知情人士透露，烏克蘭無人機製造商旨在進軍亞洲盟國因急於防範日益激進的中國，並遏阻台灣海峽爆發衝突而需求激增的軍武市場。UFORCE執行長羅金斯基（Oleg Rogynskyy）表示，雖然東亞的海域地理環境與黑海截然不同，但「其所能帶來的戰略衝擊是非常相似的」。俄烏戰爭已經持續超過4年，在人力與飛彈數量上處於劣勢的基輔，靠著無人機成功與俄羅斯相抗衡，替自己博得「無人機大師」的聲譽，烏克蘭這項專業技術已成為其在外交與國防領域中的利基。日本前防衛大臣小野寺五典告訴路透社，他對烏克蘭尋求合作的努力表示歡迎。他指出，東京需要「真正展現出實戰效能的裝備」。包括UFORCE、Skyeton和General Cherry在內的烏克蘭軍火商，希望能與日本這個工業巨擘建立起生產夥伴關係。日本在今年剛廢除了長期以來對武器出口的限制。日本軟體公司Swarmer表示，日本軍方已至少為其舉辦過一次烏克蘭無人機技術演示。不過，另外三位參與談判的人士形容，其他日本官員與烏克蘭企業之間的討論仍處於探討階段。日本防衛省發言人拒絕就其與烏克蘭無人機製造商的接觸發表評論，但表示東京正在「研究所有可能的選項，以確保獲取日本『新戰爭型態』所需的裝備」。台灣同樣受到烏克蘭業者關注，3家烏克蘭軍火商的高階主管和無人機協會表示，他們也在探索與台灣的業務合作，不過由於基輔與台灣沒有正式外交關係，他們的態度相當謹慎。美軍印太司令帕帕羅上將（Samuel Paparo）曾說過，無人機將是台海發生衝突時的關鍵應對手段，可以藉由在台海創造「無人機地獄（unmanned hellscape）」，來為美國及盟友爭取反應時間。烏克蘭無人機協會IRON今年5月帶領了一個由大約十幾名成員組成的代表團，在台中與台灣廠商會面，展開供應鏈合作洽談。IRON執行長切爾紐克（Volodymyr Cherniuk）表示，這次會談的主要目的是幫助烏克蘭企業尋找零件供應商，以減少對中國的依賴。一位台灣廠商代表張先生（Elson Zhang）透露，正與一家烏克蘭企業合作開發一款無人機，未來可能回銷台灣市場。切爾紐克表示，「如果我們的無人機能更保護任何國家免受侵略，我們會很高興，因為我們最了解那種被侵略的感受」。華盛頓智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）的專家克拉克（Bryan Clark）表示，無人機能夠有效填補從日本延伸到台灣和菲律賓、用以圍堵中國的第一島鏈中的缺口。對於烏克蘭軍火商探討在台灣的市場，中國外交部、台灣國防部與經濟部，以及烏克蘭總統辦公室均拒絕置評。