美劇《Off Campus》近來在Threads、IG等社群平台掀起討論熱潮，主要講述校園中的風雲人物與學霸才女的浪漫故事，但它打破以往美劇愛用的渣男控制慾、冷暴力或狗血誤會等設定，以極高的情感智商與健康的戀愛觀席捲全球，被網友封為「校園愛情劇教科書」、「現象級美劇」，《NOWNEWS今日新聞》整理《Off Campus》的劇情、角色介紹、5大必看亮點和收看平台等資訊，供讀者參考。
📌本文摘要如下：
《Off Campus》導演、主要演員、類型、集數
《Off Campus》劇情介紹
《Off Campus》角色介紹
《Off Campus》必看亮點
《Off Campus》收看平台
👩❤️💋👨《Off Campus》導演、主要演員、類型、集數
導演：Silver Tree（《死生之交》、《艾蜜莉在巴黎》）、Samantha Bailey（《親愛的白人》、《粉雄救星》）、Dawn Wilkinson（《河谷鎮》、《亢奮》）、Erica Dunton（《去他X的世界》、《泰德拉索：錯棚教練趣事多》）
主要演員：貝爾蒙特卡梅利（Belmont Cameli）、艾拉布萊特（Ella Bright）、米卡阿卜杜拉（Mika Abdalla）、史蒂芬凱林（Stephen Kalyn）
類型：青春校園愛情
集數：第一季共有8集
👩❤️💋👨《Off Campus》劇情介紹
改編自Elle Kennedy暢銷小說的美劇《Off Campus》，講述熱愛音樂的女大生Hannah與冰球隊長Garrett為了各自需求展開契約戀愛，兩人從互看不順眼到假戲真做，在互相幫助打破心魔的過程中，逐漸產生了真實的感情，進而治癒彼此創傷的浪漫故事。
👩❤️💋👨《Off Campus》角色介紹
蓋瑞特葛拉漢（Garrett Graham，貝爾蒙特卡梅利飾演）：第一季男主角，全明星冰球隊隊長（球衣背號44號），擁有耀眼外貌與運動天賦，是校園風雲人物，外表自信、嘴碎，內心實則背負著傳奇球星父親的控制與家暴陰影，他極度尊重女性邊界、情緒穩定且耐心傾聽，被大批觀眾封為「近年最理想的校園男主角」。
漢娜威爾斯（Hannah Wells，艾拉布萊特飾演）：第一季女主角，是一位聰明、成績優異的音樂系學霸兼創作歌手，她因暗戀樂團主唱而答應與Garrett進行「契約戀愛」，由她擔任Garrett的哲學課家教，Garrett則假裝與她交往來幫她吸引暗戀對象，她個性清醒、肯定自我價值，不對感情內耗。
迪恩（Dean Heyward-Di Laurentis，史蒂芬凱林飾演）：冰球隊成員，家境極為富裕的風流浪子，舉手投足充滿誘人魅力（被稱為男妖精），第一季與Allie處於維持「床伴」的開放關係，並將在第二季晉升為故事主線的核心男主角。
艾莉（Allie Hayes，米卡阿卜杜拉飾演）：Hannah的好閨密，個性活潑外向、充滿自信與迷人魅力，原本是宣稱「不搞一夜情」的人，卻意外與Dean越走越近，第一季的床伴火花圈粉無數，第二季將會以她與Dean的認真戀愛故事為主軸。
👩❤️💋👨《Off Campus》必看亮點
將「尊重女性」拍成最性感的事：打破傳統霸總套路，男主角Garrett在親密關係中極度重視女方意願，一句「But only when you want to」成為劇迷津津樂道的經典金句。
打破傳統男性刻板印象：由女性主創團隊操刀，劇中的冰球校草們不再是物化女性的「Toxic Alpha Male」（統治型男性），而是懂得表達脆弱、傾聽並陪伴伴侶的神仙人設。
清醒的「Z世代」愛情觀：全劇拒絕冷暴力與戀愛腦，探討創傷和解、自我成長以及情感邊界，被網友笑稱這部劇的健康三觀簡直像「科幻片」。
高顏值與強烈化學反應：由貝爾蒙特卡梅利及艾拉布萊特等新生代演員主演，充滿美式校園的青春悸動與火花，在社群平台引發廣泛討論。
群像劇魅力：除了主CP，第二季接棒的Allie與Dean等配角故事同樣立體，豐富了整體的友情與愛情線發展。
👩❤️💋👨《Off Campus》收看平台
Amazon Prime Video獨家播出
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《Off Campus》導演、主要演員、類型、集數
《Off Campus》劇情介紹
《Off Campus》角色介紹
《Off Campus》必看亮點
《Off Campus》收看平台
👩❤️💋👨《Off Campus》導演、主要演員、類型、集數
導演：Silver Tree（《死生之交》、《艾蜜莉在巴黎》）、Samantha Bailey（《親愛的白人》、《粉雄救星》）、Dawn Wilkinson（《河谷鎮》、《亢奮》）、Erica Dunton（《去他X的世界》、《泰德拉索：錯棚教練趣事多》）
主要演員：貝爾蒙特卡梅利（Belmont Cameli）、艾拉布萊特（Ella Bright）、米卡阿卜杜拉（Mika Abdalla）、史蒂芬凱林（Stephen Kalyn）
類型：青春校園愛情
集數：第一季共有8集
👩❤️💋👨《Off Campus》劇情介紹
改編自Elle Kennedy暢銷小說的美劇《Off Campus》，講述熱愛音樂的女大生Hannah與冰球隊長Garrett為了各自需求展開契約戀愛，兩人從互看不順眼到假戲真做，在互相幫助打破心魔的過程中，逐漸產生了真實的感情，進而治癒彼此創傷的浪漫故事。
蓋瑞特葛拉漢（Garrett Graham，貝爾蒙特卡梅利飾演）：第一季男主角，全明星冰球隊隊長（球衣背號44號），擁有耀眼外貌與運動天賦，是校園風雲人物，外表自信、嘴碎，內心實則背負著傳奇球星父親的控制與家暴陰影，他極度尊重女性邊界、情緒穩定且耐心傾聽，被大批觀眾封為「近年最理想的校園男主角」。
漢娜威爾斯（Hannah Wells，艾拉布萊特飾演）：第一季女主角，是一位聰明、成績優異的音樂系學霸兼創作歌手，她因暗戀樂團主唱而答應與Garrett進行「契約戀愛」，由她擔任Garrett的哲學課家教，Garrett則假裝與她交往來幫她吸引暗戀對象，她個性清醒、肯定自我價值，不對感情內耗。
迪恩（Dean Heyward-Di Laurentis，史蒂芬凱林飾演）：冰球隊成員，家境極為富裕的風流浪子，舉手投足充滿誘人魅力（被稱為男妖精），第一季與Allie處於維持「床伴」的開放關係，並將在第二季晉升為故事主線的核心男主角。
艾莉（Allie Hayes，米卡阿卜杜拉飾演）：Hannah的好閨密，個性活潑外向、充滿自信與迷人魅力，原本是宣稱「不搞一夜情」的人，卻意外與Dean越走越近，第一季的床伴火花圈粉無數，第二季將會以她與Dean的認真戀愛故事為主軸。
將「尊重女性」拍成最性感的事：打破傳統霸總套路，男主角Garrett在親密關係中極度重視女方意願，一句「But only when you want to」成為劇迷津津樂道的經典金句。
打破傳統男性刻板印象：由女性主創團隊操刀，劇中的冰球校草們不再是物化女性的「Toxic Alpha Male」（統治型男性），而是懂得表達脆弱、傾聽並陪伴伴侶的神仙人設。
清醒的「Z世代」愛情觀：全劇拒絕冷暴力與戀愛腦，探討創傷和解、自我成長以及情感邊界，被網友笑稱這部劇的健康三觀簡直像「科幻片」。
高顏值與強烈化學反應：由貝爾蒙特卡梅利及艾拉布萊特等新生代演員主演，充滿美式校園的青春悸動與火花，在社群平台引發廣泛討論。
群像劇魅力：除了主CP，第二季接棒的Allie與Dean等配角故事同樣立體，豐富了整體的友情與愛情線發展。
👩❤️💋👨《Off Campus》收看平台
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