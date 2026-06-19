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▲OPPO A6x免6千無痛入手。（圖╱傑昇通信提供）

▲三星旗艦S26 Ultra現折7610 元。（圖╱傑昇通信提供）

▲傑昇通信「618年中慶放粽大特賣」優惠機型。（圖╱傑昇通信提供）

購物最狂盛事618年中慶，恰巧緊接端午連假，各大通路平台紛紛祭出豐富的端午限定回饋，通訊商傑昇通信於18日至21日期間，全台門市限時四天「年中強檔放粽大特賣」，其中最吸睛的，是價格最硬的蘋果iPhone 17系列大放水，連假免門檻，只要來門市空機直接結帳，原價破四萬的iPhone Air（512GB）就能當場現折超過1萬元。傑昇通信霸氣承諾，蘋果iPhone 17系列降價放水，連假放粽特賣完全「免門檻」，消費者不需勉強續約申辦高資費門號、也不用拿特定舊機做折抵，只要前來門市空機直接結帳，iPhone Air（512GB）就能當場現折10010元，空機特惠價直接來到令人難以置信的33890元，定價下殺幅度前所未見。另外，蘋果預告今年9月即將發表的全新iPhone新機價格可能面臨調漲，而活動期間最高現省3010元、空機價只剩36890元的iPhone 17 Pro（256GB）反而顯得極具CP值。OPPO、三星等安卓超強機 也祭甜到底價格除了蘋果陣營大手筆讓利，傑昇通信在「年中強檔放粽大特賣」中，也特別照顧兼顧預算的務實主義者，推出多款能輕鬆帶走的安卓實力派機型。像是具備6500mAh超長續航力的OPPO A6x（6GB／128GB），門市限時61折，換算下來等於用5490元的佛心價就能入手；平時只用手機聯繫感情、看盤或出門導航的小資族與通勤黨，傑昇通信則推薦免萬元的紅米Note 15（6GB／128GB），活動期間只賣5990元，具備6.77吋高畫質大螢幕與穩定的多工系統，堪稱最完美的預算守門員。對於追求極致影音效能、或是需要隨時進行高效行動辦公的商務科技人，傑昇通信在「年中強檔放粽大特賣」壓軸名單中，祭出三星最頂的「雙機皇降一夏」。首先是擁有地表最強蔡司級變焦望遠鏡頭的三星Galaxy S26 Ultra（12GB／256GB），活動期間門市大砍7610元，現在只要37290元就能帶走。如果面對接近四萬的價格依然有些猶豫，同系列的熱門兄弟款三星Galaxy S26+（12GB／256GB）同樣不手軟，結帳現折6410元，只需31490元，就能讓消費者用相對輕鬆的代價，換來頂級的動態螢幕視覺體驗與怪獸級的散熱效能。另一方面，長期穩坐平板榜首的三星Galaxy Tab A11+ WiFi（6GB／128GB），完美兼顧日常辦公、劇院級追劇影音與流暢的多工多視窗需求，門市下殺6折，價差高達4千元，只賣5990元。同時，以原生系統與強大AI拍照演算法聞名的Google Pixel 10（12GB／128GB），指定充滿夏天清爽感的「香茅綠」配色，在傑昇通信門市結帳就能享有65折的逆天優惠，當場狂降9200元，用17290元的底價就能買到，是兩款最受年輕族群青睞的潛力股。