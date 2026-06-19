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2026年世界盃小組賽持續燃燒，D組焦點戰將於台灣時間6月20日凌晨在西雅圖的流明球場（Lumen Field）登場，由首戰告捷的「地主」美國隊迎戰澳洲隊。這場比賽將決定誰能率先取得淘汰賽的門票，國外專家紛紛看好美國隊能憑藉主場優勢與強大進攻火力拿下勝利，並認為這場比賽高機率兩隊都能進球。美國隊在首場比賽中以4：1痛宰巴拉圭，展現出極高的戰術執行力。儘管陣中球星普利希奇（Christian Pulisic）在上半場因小腿拉傷提前退場，但球隊隨後由巴洛貢（Folarin Balogun）梅開二度及雷納（Giovanni Reyna）的進球，展現了深厚的陣容深度。根據多家體育博弈平台的賠率顯示，美國隊目前以-165至-170左右的賠率被看好奪勝，澳洲隊勝出的賠率則落在+425上下。分析師指出，雖然普利希奇的傷勢為比賽帶來變數，但美國隊若能發揮邊路創造力，將能有效撕裂澳洲隊的防線。另一方面，澳洲隊在首戰以2：0爆冷擊敗土耳其。雖然該場比賽澳洲隊在控球率上大幅落後，且遭對手狂轟30次射門，但門將帕特里克·比奇（Patrick Beach）上演了驚人的8次撲救，展現出極高的防守紀律。澳洲隊此次陣中擁有托雷（Mohamed Toure）與伊蘭昆達（Nestory Irankunda）等具備頂級速度的前鋒，其精準的防守反擊戰術，將成為美國隊防線的一大威脅。美國博弈分析師威爾·希爾（Will Hill）認為，美國隊雖然具備奪勝實力，但防守端仍存在隱憂。統計顯示，美國隊在近15場比賽中有14場都有失球紀錄，加上美國隊習慣大舉壓上進攻，這給了擁有頂尖快腿的澳洲隊在反擊中得分的絕佳機會。目前市場普遍預測美國隊將以2：1或2：0取勝。博弈分析師希爾建議，與其追逐單一賠率，不如關注「雙方進球」（Both Teams to Score）的可能性。