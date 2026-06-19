威秀影城相信大家都有去看過電影的習慣，也常常會在網路上先訂票之後再到電影院觀賞，省去排隊時間。不過，近日有網友發現，在網路上訂電影票時，卻發現威秀影城都有固定幾個位置不能夠選，而且每一場都有，好奇這些座位是不是預留的公關票位置，貼文引起廣大迴響，也釣出電影院員工表示：「這叫爆米花位，主要是應付突發狀況，讓影廳位置調動更有彈性的哦！」
電影院超怪習慣「每場都留4個位置」！員工揭超神用途
一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「要網路訂威秀影城的票時，發現每一場有4個位置都不能選，請問這是影城保留的嗎？」只見貼出的照片中，該網友發現M排6號至9號每一場都不能購買，讓他好奇影城保留這個座位的用途到底為何？
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我坐過這種位置旁邊，旁邊真的完全沒有人」、「我有全場爆滿就4個位置沒人的」、「那裡不就是公關票嗎？」也有電影院員工表示：「這個是我們俗稱的『爆米花位』喔！也叫做爆位，是為了讓影廳有更彈性處理的空位，如果有一般顧客想要坐，需要值班主管同意開放，或是遇到其他影廳客訴、座位異常等狀況時，才會授權安排。」
電影院「爆米花位」是真的！觀眾被救過全長知識
《NOWNEWS》記者自己是從來沒有注意過這種座位，以為那些座位就是單純賣掉，實際在威秀影城官網查看，以信義威秀7月底要上檔的「蜘蛛人：重生日」來預購票券，結果發現不論選幾點幾分的，所有蜘蛛人場次，左側的K01至K04真的完全被鎖死不能夠訂購，顯見前員工透露的「爆米花位」屬實。
記者也實際詢問曾經在電影院打工3年的陳先生，他就透露，應該每一個影廳都會有這個機制，不是只有威秀影城，就是為了處理影廳臨時出現狀況時可以調動的位置，或者員工下班要看電影的話，簽票就會直接坐在那個位置。因此也有不少人表示：「真的長知識了，之前有人打翻飲料我們也是換到這個位置，原來是預留危機處理的！」、「感謝解說，最近有上威秀影城查座位，看到時也很疑惑，現在長知識了。」
爆米花位看懂了「蜘蛛人」先訂起來！威秀影城送你海報、限定特典
看懂了電影院的「爆米花位」後，接下來7月底即將在台灣上映的《蜘蛛人：重生日》絕對是暑期強檔電影的重點，威秀影城日前也在官方臉書宣布，從即日起開始搶先開放7月29日（三）至8月4日（二）部分場次預售，早鳥預購好康禮物，不限版本電影票一張可以換「FANDANGO視覺A3工藝海報」1張。
威秀影城表示，換購的期限是在7月1日至7月14日之間，憑電影票根/電子票至原購票影城即可兌換，只要在期間內保證一定能拿到，不過記得是早鳥預購的場次才會有哦！另外如果是購買威秀影城各影城7月29日當天首個場次的話，就可拿到限定特典「FANDANGO視覺A3工藝海報、首場瘋限定票卡、電影紀念票卡」，喜歡蜘蛛人的影迷真的別錯過啦！
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一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「要網路訂威秀影城的票時，發現每一場有4個位置都不能選，請問這是影城保留的嗎？」只見貼出的照片中，該網友發現M排6號至9號每一場都不能購買，讓他好奇影城保留這個座位的用途到底為何？
電影院「爆米花位」是真的！觀眾被救過全長知識
《NOWNEWS》記者自己是從來沒有注意過這種座位，以為那些座位就是單純賣掉，實際在威秀影城官網查看，以信義威秀7月底要上檔的「蜘蛛人：重生日」來預購票券，結果發現不論選幾點幾分的，所有蜘蛛人場次，左側的K01至K04真的完全被鎖死不能夠訂購，顯見前員工透露的「爆米花位」屬實。
爆米花位看懂了「蜘蛛人」先訂起來！威秀影城送你海報、限定特典
看懂了電影院的「爆米花位」後，接下來7月底即將在台灣上映的《蜘蛛人：重生日》絕對是暑期強檔電影的重點，威秀影城日前也在官方臉書宣布，從即日起開始搶先開放7月29日（三）至8月4日（二）部分場次預售，早鳥預購好康禮物，不限版本電影票一張可以換「FANDANGO視覺A3工藝海報」1張。