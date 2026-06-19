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▲2年前受東部地震影響造成煙囪裂痕加劇，因其具有歷史與地標意義，台糖全力進行加固修繕。（圖／記者鍾泓良攝影）

位於台中的月眉糖廠在1999年停止製糖，經過多年、1.6億元轉型，遊覽車從每月100台，躍升1,000台入廠，成為中部新地標。其中最具有特色便是保留全台唯一製糖「囪底隧道」，近期更完成2024年地震所造成的煙囪裂痕，打造出「觀天秘境」新景象。月眉糖廠創始於1909年（明治42）年，迄今已有117年歷史，是日本資本家小松楠彌併購當時月眉庄之改良糖廍創立「大甲製糖所」；台灣光復後由台灣糖業股份公司月眉糖廠接收生產，1999年月眉糖廠因受大環境變遷因素影響而停止生產，轉型為觀光糖廠至今。台糖中彰區處表示，月眉糖廠是全台唯一製糖「囪底隧道」，過去製糖時，工人會把燃料送進鍋爐燃燒，產生高溫蒸汽帶動機器運轉，囪底隧道是當年維修與通風的重要設施。據廠內介紹，月眉糖廠製糖工場的煙道為全台製糖工場中，唯一完整保留的煙道設施。但2年前受東部地震影響造成煙囪裂痕加劇，因其具有歷史與地標意義，台糖全力進行加固修繕，要讓歷史空問以嶄新姿態再生，遊客進入隧道宛如走入時光隧道，能深刻感受昔日製糖工業的震撼氛圍，也如偶像劇場景，席地仰望同坐井觀天，若見星光點點更是浪漫滿點。而中彰區處近年積極引入多元品牌並打造休憩空間，包含台中百年糕餅名店「一福堂」，更從舊倉庫翻新引進「欣向町森活園區」，以舒適的綠意景觀與慢活氛圍蛻化為休憩場域，成為親子出遊與旅人放鬆停留的絕佳空間。