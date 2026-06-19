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正式宣示回防海線 綠營質疑蔡壁如立場反覆

前民眾黨立委蔡壁如彰化縣長參選夢碎後，近期將重心重新放回台中海線，頻頻出席地方活動。她今（19）日參加端午節取午時水活動時透露，已將戶籍從外埔遷至清水區，未來將持續深耕第一選區，為2028年立委選舉預作準備。此番表態也引來綠營議員施志昌強烈批評，質疑蔡壁如把選區當成政治跳板，「看風向隨時變來變去，是把海線鄉親當傻子嗎？」蔡壁如原本積極爭取代表民眾黨參選彰化縣長，但遭彰化縣黨部主委温宗諭公開反對。民眾黨選舉決策委員會本月3日決議，2026年不徵召彰化縣長候選人。蔡壁如當時表示尊重黨中央決定，雖然感到遺憾但不會退黨，仍會持續與彰化鄉親同行。但她8日、9日接連在彰化、和美舉辦兩場「廟口開講」，再度引發黨內爭議。蔡壁如事後感嘆，自己一路以來出錢出力，卻屢遭同黨人士誤解與曲解，令她相當無奈。台中市政府觀光旅遊局中午在大甲鐵砧山劍井舉辦「端午旺馬午吉鐵砧山劍井取午時水活動」，蔡壁如也現身參與，並與將參選台中市長的立法院副院長江啟臣同框亮相。第一選區3名市議員國民黨楊啟邦與李文傑、民進黨施志昌也全數到場，讓活動意外充滿政治話題。蔡壁如受訪時強調，自己始終是「台中清水人」，對海線鄉親的承諾從未改變。她表示目前仍住在清水區一處社區大樓，戶籍也從外埔友人住處遷至清水，希望從基層重新出發、加強經營，為2028年立委選舉做好準備。清水區是民進黨立委蔡其昌的本命區，2024年立委選舉，蔡壁如雖以7,250票、約4.5個百分點差距落敗，但在清水區就落後超過4千票。蔡其昌擔任民進黨團黨鞭後，外界盛傳未來可能轉任不分區立委，第一選區勢必成為藍綠白兵家必爭之地。地方政壇分析指出，若蔡其昌不再爭取連任，國民黨勢必不會錯過收復席次的機會。至於最常被點名參選的人選，正是今天與蔡壁如同場的3名市議員。對於外界點名參選立委，蔡其昌子弟兵施志昌否認，他表示傳聞都是子虛烏有，目前唯一目標就是做好市議員職責，全力服務海線鄉親、爭取地方建設，從未討論過任何未來選舉規劃。他同時不滿的問，蔡壁如真把台中海線的選民都當成傻子嗎？一下宣稱要留下來深耕海線，一下又說要去彰化佈局。這種把選區當作政治跳板、看風向隨時變來變去的做法，完全是在踐踏海線鄉親的真感情、消耗選民對政治人物最基本的信任。