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泰國羅勇府18日清晨，當地清潔人員在進行作業時，意外在垃圾桶內發現一具年輕女性遺體，且屍體已嚴重腐爛，讓清潔人員嚇得趕緊報警。警方調查後透過刺青掌握死者是位來自春武里府的17歲少女，隨即很快鎖定死者16歲男友涉有重嫌。死者男友被警方逮捕後已坦承犯案，聲稱是因情感糾紛一時氣憤才痛下殺手，不過，詳細案發經過仍待後續調查釐清。綜合泰國媒體報導，18日清晨清潔人員像往常一樣沿街清運垃圾時，注意到路邊一個大型垃圾桶發出強烈氣味。原本以為只是垃圾堆積太久腐敗，不料將桶中垃圾丟進垃圾車壓縮時，垃圾袋破裂赫然露出一具屍體，讓他們嚇得趕緊報警。調查人員表示，屍體已高度腐爛，難以辨認身分，身上也沒有任何身份證明文件。不過，死者背部有大面積刺青，加上染著紅髮，據此特徵進一步搜尋，確認死者是來自春武里府的17歲少女瓊蒂查（Chonticha），她的家人在幾天已經報案失蹤。掌握死者身份後，警方調查迅速取得突破，根據瓊蒂查失蹤前的行蹤，警方很快掌握一名年僅16歲的男子皮奇（Peach）涉有重嫌，瓊蒂查離家後曾住在皮奇家中，且皮奇家距離棄屍的垃圾桶僅約3.5公里遠。皮奇在警方進一步訊問後坦承犯案，稱自己與瓊蒂查是情侶關係，但是看到瓊蒂查在網路上與另一名男子聊天，一時衝動下出手傷人，釀成大禍。對此，警方表示，將繼續調查釐清案發經過與動機。