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▲虎虎錄取美國加州大學柏克萊分校物理系，將赴美念書。（圖／翻攝自蔣勤勤微博）

▲蔣勤勤（左）、陳建斌（右）親自出席兒子的畢業典禮，虎虎身高目測約190公分，站在爸媽身旁十分搶眼。（圖／翻攝自蔣勤勤微博）

中國男星、金馬影帝陳建斌在經典宮鬥劇《後宮甄嬛傳》飾演雍正皇帝為人熟知，他和同為演員的蔣勤勤育有兩子，19歲大兒子虎虎（陳含德）就讀北京人大附中高中不僅以模範生頭銜畢業，更確定錄取美國加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）物理系，是不折不扣的星二代學霸。據陸媒報導，陳建斌的長子虎虎近日從中國人民大學附屬中學國際部畢業，他除了曾經獲頒「三好學生」（模範生）榮譽，還代表中國斬獲國際物理奧賽團體金牌、個人二等獎，虎虎也是憑此優異成績錄取世界名校柏克萊，即將赴美留學。蔣勤勤昨（18）日在微博分享和陳建斌參加愛子畢業典禮的合照，目測身高近190公分的虎虎站在爸媽身旁相當顯眼，還有一家人走紅地毯的溫馨畫面，蔣勤勤在配文寫下：「你還年輕，像夏天的六月，你還來日方長。」為兒子未來的人生旅途獻上祝福，網友紛紛留言：「超級學霸啊！帥不帥的不重要了」、「這才是真正炫富，恭喜恭喜，老陳家出科學家一枚」、「棒棒的，氣質很突出」、「未來可期」、「就說這個基因問題強的可怕」、「祝福優秀驚喜，才華横溢幸福甜蜜蜜的一家人！」