端午節看龍舟競賽也響應節電！台電2026節電系列活動攜手年度盛夏體育盛會「2026臺北國際龍舟錦標賽」，從今（19）日起一連三天在大佳河濱公園舉行「節電特攻隊」限時主題活動，推出結合節電宣導與端午節划龍舟、掛香包等應景元素的三大關卡，完成大小任務就能將涼感毛巾、限量飲料提袋等好禮帶回家，歡迎大小朋友一起加入「節電特攻隊」，一起過熱血好玩的粽夏端午！
龍舟錦標賽國內外好手齊聚競技 台電也與民眾一起為選手加油
「2026臺北國際龍舟錦標賽」匯聚國內外頂尖隊伍於大佳河濱公園齊聚競技，現場還有豐富的宣導及美食攤位，成為許多民眾在端午連假期間的熱門去處。
台電副總經理陳銘樹今日與可愛的節電吉祥物「電寶」也來到大會主舞台共襄盛舉，與現場民眾進行趣味節電問答。台電表示，龍舟競賽展現「齊心協力」精神，與全民參與共同節電的理念不謀而合，台電也與現場觀眾一起為選手加油打氣，透過賽事傳遞團結合作的正向能量，為今年夏季節電行動揭開序幕。
台電表示，活動現場限時推出「節電特攻隊」專區，19日至21日熱情開放，邀請民眾發揮團隊合作精神，挑戰三大節電任務關卡，闖關成功即可將精美好禮帶回家。現場還有競賽頒獎台裝置藝術與可愛的電寶造景可拍美照，與活動專區拍照打卡分享再加碼送每日限量「飲料提袋」或「手機掛繩」，千萬別錯過！
另一方面，隨著氣溫持續攀升，台電分享空調節電小技巧，包含冷氣溫度設定26至28度並搭配循環扇或電風扇加速空氣流通、利用隔熱窗簾阻擋陽光直接將熱源傳導到室內、每2至3週清潔濾網，以免累積太多灰塵影響運轉效率等，不只節電更省荷包，更多節電相關資訊歡迎參考「節電 從我改變」活動網站。（https://www.savepower.com.tw/）
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「2026臺北國際龍舟錦標賽」匯聚國內外頂尖隊伍於大佳河濱公園齊聚競技，現場還有豐富的宣導及美食攤位，成為許多民眾在端午連假期間的熱門去處。
台電副總經理陳銘樹今日與可愛的節電吉祥物「電寶」也來到大會主舞台共襄盛舉，與現場民眾進行趣味節電問答。台電表示，龍舟競賽展現「齊心協力」精神，與全民參與共同節電的理念不謀而合，台電也與現場觀眾一起為選手加油打氣，透過賽事傳遞團結合作的正向能量，為今年夏季節電行動揭開序幕。
另一方面，隨著氣溫持續攀升，台電分享空調節電小技巧，包含冷氣溫度設定26至28度並搭配循環扇或電風扇加速空氣流通、利用隔熱窗簾阻擋陽光直接將熱源傳導到室內、每2至3週清潔濾網，以免累積太多灰塵影響運轉效率等，不只節電更省荷包，更多節電相關資訊歡迎參考「節電 從我改變」活動網站。（https://www.savepower.com.tw/）
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