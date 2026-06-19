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現年38歲的衛冕軍傳奇球王梅西（Lionel Mess）在2026年世界盃J組首輪賽事中就上演帽子戲法，而梅西進球後落淚的畫面，也引發諸多揣測，甚至有媒體稱梅西父親病情惡化已經過世。對此，梅西家族發表聲明稱梅西父親正在復原中，呼籲媒體保持「責任、謹慎與人性」，而在直播中宣稱梅西父親已經過世的阿根廷女主持人，犯眾怒後宣布辭職，但仍無法平息輿論炮火。綜合外媒報導，阿根廷媒體人佩尼亞(Florencia Peña) 在當地媒體「Luzu TV」的直播節目中，錯誤地聲稱梅西父親去世，因而引發軒然大波。梅西家族發表聲明否認死訊，稱梅西父親正在接受治療，且狀態有所好轉，梅西家族未說明梅西父親具體病情，但呼籲媒體保持「責任、謹慎與人性」，勿對其健康狀況進行不必要的揣測。此事在阿根廷引起激憤，佩尼亞宣布辭職，Luzu TV也表示會繼續追究對造成這一錯誤負有責任的人員，並發聲明表示「Luzu TV對節目直播中發生的事件深表遺憾。對於我們頻道而言，未經事先適當核實就播出敏感信息是不可接受的」。佩尼亞也對梅西家族致歉，但強調自己當下只是把節目工作人員告訴她的訊息在鏡頭前說出來，「這條假消息是在直播過程由節目製作團隊提供給我的，而我當時相信了它」。佩尼亞表示，即使如此，她仍會承擔起責任，所以決定辭職。