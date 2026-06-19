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▲胡文英（如圖）身材保養得宜、穿搭大膽，經常透過社群分享養眼辣照。（圖／胡文英臉書）

現年59歲的台灣「美魔女」胡文英因保養得宜、身材火辣，經常大方分享大尺度辣照獲得關注，今（19）日端午節她非常應景化身「人體肉粽」，僅用幾片粽葉遮擋身體，並霸氣喊：「這顆粽子你們拆不起，也玩不起，懂嗎？」不料現場突然刮起一陣強風，讓她驚險走光、意外露出底褲，大膽穿搭再度掀起網友熱議。胡文英穿搭大膽，經常透過社群分享養眼辣照，今日她發文表示每年端午節都會來一點不一樣的創意，特別耗費許多時間製作這套端午節服裝。只見胡文英身上一絲不掛，僅用幾片粽葉遮住重點部位，下半身同樣用粽葉編出一件裙子，好身材讓人看了大噴鼻血。除了造型火辣，胡文英還大玩諧音梗幽默寫道：「生活不『粽』意，那就來點辣的，祝大家端午安康！」隨後她對著鏡頭自信爆棚地喊：「包成這樣不是為了迎合誰，是為了告訴你們什麼是頂級工藝。這顆粽子你們拆不起，也玩不起，懂嗎？」說完，她便踩著高傲步伐、頭也不回地走出鏡頭外。未料，當下一陣強風也讓胡文英的裙子飛起，意外露出底褲。性感尺度以及傲人身材讓網友留言直呼：「這是魔女粽，凡人真的拆不起」、「很有創意喔」、「創意十足，賞心悅目」、「這顆粽子太香了」、「應該是五星級粽子吧。」但也有人好奇問：「竹葉這樣包不癢嗎？記得竹葉有纖維細毛會扎扎刺刺的。」