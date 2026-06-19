味全龍今（19）日首度挑戰中職37年上半季封王，客場面對樂天桃猿，首局就靠吉力吉撈.鞏冠三分砲狂攻6分，取得遙遙領先，封王2項條件快達成一半，但另一地最後有機會爭冠的富邦悍將，則在洲際棒球場徹底打爆中信兄弟，目前第六局已經扛出4轟、取得11：3領先。味全龍想在今天封王有難度。《NOWNEWS》為您不斷更新兩地賽況，讓您第一時間掌握味全龍封王進度。
⚾2026年中職戰績表（截至6月19日賽前）：
⚾味全龍封王條件一次看
味全龍封王魔術數字剩下2，只要自身贏球加上競爭對手輸球，就能降低此數字，到0就封王。因此本戰味全龍得「人助自助」，先客場擊敗樂天桃猿，再寄望中信兄弟守護主場，再勝富邦悍將，味全龍就能在今天順利封王。
✔️味全龍擊敗樂天桃猿
❌中信兄弟贏富邦悍將
味全龍VS樂天桃猿即時戰況（味全龍8：2領先樂天桃猿，進行到第8局）
📌一局上：味全龍打線首局就發威，郭天信、劉基鴻開局就串聯安打，1出局後主砲今日推出吉力吉撈.鞏冠三分砲，帶動球隊氣勢，後續再敲4安、1觸身球攻下3分，首局總計7安狂攻6分，早早打爆樂天桃猿洋投艾菩樂。
📌三局下：味全龍今日推出防禦率僅0.62的魔神龍先發，第3局遭到狙擊，首名打者宋嘉翔安打上壘，後續林政華2分砲追分。
📌五局上：味全龍打線再度連線成功，單局敲出4安打，由劉基鴻長打一棒打回2分，前五局就取得8：2領先。
📌八局上：王順和陽春全壘打，味全龍攻下第分。
中信兄弟VS富邦悍將即時戰況（富邦悍將11：3領先中信兄弟，進行到第6局）
📌三局上：富邦悍將、中信兄弟同樣由洋投大對決，黃衫軍王牌勝騎士第三局率先被狙擊，戴培峰安打上壘後，靠犧牲觸擊上到二壘，董子恩左外野適時安打先馳得點。
📌四局上：下個半局富邦再度發難，范國宸、王念好與張育成單局3轟，徹底把勝騎士打爆，富邦悍將單局狂打11人次，范國宸單局全壘打、二壘安打貢獻2支長打，第四局打完，富邦悍將已經取得8：0領先。
📌五局下：兄弟終於有攻勢，王威晨2出局後安打上壘，下一棒詹子賢扛出兩分砲，黃衫軍一舉追回2分。
📌六局上：張育成扛出本場第2轟，助隊打進第9分，隨後兄弟投手不穩，連續投出3次保送擠回1分，董子恩佑貢獻安打，富邦六局沒打完狂掃13安打、11分。
📌六局下：中信兄弟黃韋盛敲安上壘，2出局後陳統恩補上適時安打，兄弟追回1分。
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|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|53
|35-18-0
|0.660
|M2
|2
|富邦悍將
|51
|27-24-0
|0.529
|7
|3
|台鋼雄鷹
|54
|28-25-1
|0.528
|7
|4
|統一獅
|53
|27-25-1
|0.519
|7.5
|5
|樂天桃猿
|50
|20-28-2
|0.417
|12.5
|6
|中信兄弟
|51
|16-33-2
|0.327
|17
味全龍封王魔術數字剩下2，只要自身贏球加上競爭對手輸球，就能降低此數字，到0就封王。因此本戰味全龍得「人助自助」，先客場擊敗樂天桃猿，再寄望中信兄弟守護主場，再勝富邦悍將，味全龍就能在今天順利封王。
✔️味全龍擊敗樂天桃猿
❌中信兄弟贏富邦悍將
味全龍VS樂天桃猿即時戰況（味全龍8：2領先樂天桃猿，進行到第8局）
📌一局上：味全龍打線首局就發威，郭天信、劉基鴻開局就串聯安打，1出局後主砲今日推出吉力吉撈.鞏冠三分砲，帶動球隊氣勢，後續再敲4安、1觸身球攻下3分，首局總計7安狂攻6分，早早打爆樂天桃猿洋投艾菩樂。
📌三局下：味全龍今日推出防禦率僅0.62的魔神龍先發，第3局遭到狙擊，首名打者宋嘉翔安打上壘，後續林政華2分砲追分。
📌五局上：味全龍打線再度連線成功，單局敲出4安打，由劉基鴻長打一棒打回2分，前五局就取得8：2領先。
📌八局上：王順和陽春全壘打，味全龍攻下第分。
📌三局上：富邦悍將、中信兄弟同樣由洋投大對決，黃衫軍王牌勝騎士第三局率先被狙擊，戴培峰安打上壘後，靠犧牲觸擊上到二壘，董子恩左外野適時安打先馳得點。
📌四局上：下個半局富邦再度發難，范國宸、王念好與張育成單局3轟，徹底把勝騎士打爆，富邦悍將單局狂打11人次，范國宸單局全壘打、二壘安打貢獻2支長打，第四局打完，富邦悍將已經取得8：0領先。
📌五局下：兄弟終於有攻勢，王威晨2出局後安打上壘，下一棒詹子賢扛出兩分砲，黃衫軍一舉追回2分。
📌六局上：張育成扛出本場第2轟，助隊打進第9分，隨後兄弟投手不穩，連續投出3次保送擠回1分，董子恩佑貢獻安打，富邦六局沒打完狂掃13安打、11分。
📌六局下：中信兄弟黃韋盛敲安上壘，2出局後陳統恩補上適時安打，兄弟追回1分。