排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 53 35-18-0 0.660 M2 2 富邦悍將 51 27-24-0 0.529 7 3 台鋼雄鷹 54 28-25-1 0.528 7 4 統一獅 53 27-25-1 0.519 7.5 5 樂天桃猿 50 20-28-2 0.417 12.5 6 中信兄弟 51 16-33-2 0.327 17

（味全龍8：2領先樂天桃猿，進行到第8局）

（富邦悍將11：3領先中信兄弟，進行到第6局）

▲范國宸第四局先開轟，帶動球隊單局7分攻勢，他個人第2次上場又打出二壘安打，單局貢獻2支長打。（圖／富邦悍將提供）

味全龍封王魔術數字剩下2，只要自身贏球加上競爭對手輸球，就能降低此數字，到0就封王。因此本戰味全龍得「人助自助」，先客場擊敗樂天桃猿，再寄望中信兄弟守護主場，再勝富邦悍將，味全龍就能在今天順利封王。📌一局上：味全龍打線首局就發威，郭天信、劉基鴻開局就串聯安打，1出局後主砲今日推出吉力吉撈.鞏冠三分砲，帶動球隊氣勢，後續再敲4安、1觸身球攻下3分，首局總計7安狂攻6分，早早打爆樂天桃猿洋投艾菩樂。📌三局下：味全龍今日推出防禦率僅0.62的魔神龍先發，第3局遭到狙擊，首名打者宋嘉翔安打上壘，後續林政華2分砲追分。📌五局上：味全龍打線再度連線成功，單局敲出4安打，由劉基鴻長打一棒打回2分，前五局就取得8：2領先。📌八局上：王順和陽春全壘打，味全龍攻下第分。📌三局上：富邦悍將、中信兄弟同樣由洋投大對決，黃衫軍王牌勝騎士第三局率先被狙擊，戴培峰安打上壘後，靠犧牲觸擊上到二壘，董子恩左外野適時安打先馳得點。📌四局上：下個半局富邦再度發難，范國宸、王念好與張育成單局3轟，徹底把勝騎士打爆，富邦悍將單局狂打11人次，范國宸單局全壘打、二壘安打貢獻2支長打，第四局打完，富邦悍將已經取得8：0領先。📌五局下：兄弟終於有攻勢，王威晨2出局後安打上壘，下一棒詹子賢扛出兩分砲，黃衫軍一舉追回2分。📌六局上：張育成扛出本場第2轟，助隊打進第9分，隨後兄弟投手不穩，連續投出3次保送擠回1分，董子恩佑貢獻安打，富邦六局沒打完狂掃13安打、11分。📌六局下：中信兄弟黃韋盛敲安上壘，2出局後陳統恩補上適時安打，兄弟追回1分。