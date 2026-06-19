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▲同天同公寓另一位日本籍男子也涉毒遭捕。（圖／翻攝自柬中時報）

2名台灣籍男子及1名日本籍男子，在柬埔寨涉及毒品販運遭到逮捕，當地警方也直接公布了3人的照片。根據《柬中時報》報導，柬埔寨執法部門在打擊電信網路詐騙專案行動中，查獲一起涉毒案件。6月18日在排查金邊市一棟公寓時，逮捕兩名台灣男子和一名日本籍男子，並當場繳獲多種毒品。當地警方表示，聯合執法人員當天對涉詐重點場所進行檢查期間，在該公寓15樓A-15號房發現涉嫌販賣、吸食及非法持有毒品活動，執法人員查獲兩大包冰毒、3包白粉，以及用於分裝毒品的工具等證物。兩名台灣男子當場被捕。而在同棟公寓的11樓I2-11號房，執法人員又發現另一宗涉毒案件，並逮捕一名日本籍男子。在現場查獲4大包大麻、38顆毒品藥丸、1包冰毒，以及電子秤、大麻捲菸紙、大麻研磨器和一批用於包裝毒品的塑膠袋。3名嫌犯及所有涉案證物均已移交給掃毒警方進一步調查，後續並依法處理。