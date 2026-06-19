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南非今（19）日世界盃交手捷克，包含控球率、射門數等數據都全面領先，但直到第83分鐘才12碼罰球得手，1：1驚險逼平捷克。主帥布魯斯（Hugo Broos）賽後談到對手捷克時，竟暗酸「他們不喜歡踢足球」、「球風不好看」，隨後更有感而發地說，「我想，如果是熱愛足球的人，今天應該會比起捷克，更喜歡我們球隊的表現。」南非本戰射門數17次、射正5次、控球率61%、傳球數541次、傳球成功率90%，全方位領先捷克，但最終僅以和局收場。布魯斯賽後接受《ESPN》報導，談到捷克球風時面露難色，他先表示捷克是一支球風強悍、講求身體對抗的球隊，「他們也不喜歡踢傳控足球。」「他們的進攻路線非常直線化，陣中也正好擁有適合這種打法的球員，每位球員的身材都很高大。」布魯斯隨後進一步補充，「對我們而言，要應付這麼多高空球，是非常困難的。」布魯斯隨後坦言，這雖然就是戰術的一部分，「但我實在搞不懂他們為什麼要那樣做，這些都是由對方的教練決定的，我想如果我是捷克隊的總教練，或許我也會做出相同的選擇。」南非在開賽第6分鐘就先失一球，隨後很長一段時間都難以突破捷克的堅固防線。即便如此，他們仍在第83分鐘靠著中場特莫科埃納（Teboho Mokoena）罰進點球，驚險將比分扳平，最終以和局收場。「我想，如果是熱愛足球的人，今天應該會比起捷克，更喜歡我們球隊的表現。」但另一方面，捷克總教練庫貝克（Miroslav Koubek）則表示「那只不過是布魯斯的個人意見」，「他當然有權利這麼想，但我的看法不同」，以迴避姿態避開這場口水戰。南非、捷克本戰和局收場後，2隊本屆世界盃勝場都還未開張，暫居A組最後兩名，在墨西哥豪取2勝、先確定分組第一晉級情況下，下一戰南非、捷克任何一隊只要贏球，就可以確保晉級32強淘汰賽。