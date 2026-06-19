曾愷玹闊別大銀幕多年，年初正式復出參演國片《陽光女子合唱團》，好友喻虹淵近來也加盟新經紀公司，宣布重返演藝圈，兩大戲劇圈女神當年都為了老公和女兒選擇淡出幕前，如今不約而同雙雙宣布回歸，令粉絲感到驚喜，曾愷玹近日分享和喻虹淵同框自拍的照片，兩人被讚嘆「顏值太誇張了」、「一點也不像媽媽」。
曾愷玹上喻虹淵節目 兩大女神同框自拍
喻虹淵開設個人Podcast節目《不過期女星相談室》，首集來賓即邀請好姐妹曾愷玹，兩人大方暢聊人妻心聲，甚至互相分享對於冠上夫姓、被稱作「某某太太」的微妙心情，展現出無話不談的好閨密情誼。
曾愷玹17日在粉專放上和喻虹淵的自拍照，38歲的喻虹淵一頭微捲中長髮披肩，穿細條紋襯衫，招牌銅鈴大眼靈氣依舊，42歲的曾愷玹留著長直髮，穿素色上衣，透亮美肌白到發光，雙姝都保養有道、奇蹟凍齡，乍看之下至少減齡20歲。
曾愷玹洩為人母心聲 粉絲朝聖兩女美照
有個12歲獨生女的曾愷玹寫道：「當了媽媽之後的某一天，突然發現我好想念我自己，不是不喜歡這個角色，只是突然意識到，總是習慣性的照顧家人，卻忘記了照顧我自己。如果妳也正在迷路中，歡迎來「不過期女星相談室」聽我們聊聊天～」
貼文發布後，大批粉絲欣喜留言：「兩位都超美欸」、「兩位顏值太誇張了」、「兩個我喜歡的姐姐居然也是好朋友」、「宅男女神的強強聯手」、「最美媽媽」、「不可能兩個都這麼漂亮吧」、「我年輕時的兩大女神合體了！」
曾愷玹IG
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喻虹淵開設個人Podcast節目《不過期女星相談室》，首集來賓即邀請好姐妹曾愷玹，兩人大方暢聊人妻心聲，甚至互相分享對於冠上夫姓、被稱作「某某太太」的微妙心情，展現出無話不談的好閨密情誼。
曾愷玹17日在粉專放上和喻虹淵的自拍照，38歲的喻虹淵一頭微捲中長髮披肩，穿細條紋襯衫，招牌銅鈴大眼靈氣依舊，42歲的曾愷玹留著長直髮，穿素色上衣，透亮美肌白到發光，雙姝都保養有道、奇蹟凍齡，乍看之下至少減齡20歲。
有個12歲獨生女的曾愷玹寫道：「當了媽媽之後的某一天，突然發現我好想念我自己，不是不喜歡這個角色，只是突然意識到，總是習慣性的照顧家人，卻忘記了照顧我自己。如果妳也正在迷路中，歡迎來「不過期女星相談室」聽我們聊聊天～」
貼文發布後，大批粉絲欣喜留言：「兩位都超美欸」、「兩位顏值太誇張了」、「兩個我喜歡的姐姐居然也是好朋友」、「宅男女神的強強聯手」、「最美媽媽」、「不可能兩個都這麼漂亮吧」、「我年輕時的兩大女神合體了！」
曾愷玹IG