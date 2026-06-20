我是廣告 請繼續往下閱讀

▲太平洋高壓增強，端午連假各地高溫炎熱，20日至24日台灣本島高溫普遍落在32至36度，大台北、中南部近山區及花東縱谷恐出現36度以上高溫。（圖／氣象署提供）

🟡今天、明天天氣：高溫炎熱、紫外線超標

▲全台紫外線指數昨(19)天多地達過量到危險等級，今明兩天狀況也會相似，民眾務必做好防曬、補水。（圖／翻攝氣象署官網）

🟡空氣品質：北部下風處，污染物易累積

🟡颱風路徑：先往菲律賓東方海面，北轉位置看高壓

▲日本氣象廳路徑預報顯示，熱帶性低氣壓未來可能發展為颱風，並朝菲律賓東方海面至巴士海峽附近移動。（圖／翻攝日本氣象廳官網）

🟡颱風強度：接近台灣時可能為「中颱」等級

🟡對台影響：下週二三較明朗，下週四五可能最接近

🟡可能影響區域：綠島蘭嶼、東部海面先防長浪

▲衛星雲圖顯示，熱帶擾動位於菲律賓東方海面，雲系逐漸發展，若強度增強將牽動下週台灣天氣與海象變化。（圖／翻攝氣象署官網）

端午連假天氣仍由太平洋高壓主導，中央氣象署預報員劉沛滕表示，今（20）、明（21）日會熱到36度以上，且午後雷陣雨範圍縮小，僅剩少部分山區有零星短暫雷陣雨。不過熱帶性低氣壓TD07持續發展，今有機會增強為今年第7號颱風「米克拉」，預估下週四、五會最接近台灣。劉沛滕指出，今明兩天的天氣狀況相似，主要受太平洋高壓影響，天氣穩定，各地晴到多雲、高溫炎熱，僅少部分山區午後有零星短暫雷陣雨。氣溫方面，各地高溫普遍落在33至36度，中南部近山區、桃園以北、大台北地區及花東縱谷，都有機會出現36度左右或更高溫。局部地區仍可能再更高一些，其中花東縱谷較有機會接近38度，大台北盆地也普遍可達36度，不少地方可能來到37度或更高。21日天氣型態與20日相近，仍是晴朗、高溫炎熱，平地降雨機率低，紫外線在中午前後容易達到過量或危險等級，外出務必防曬、補水，避免長時間曝曬。空氣品質方面，20日環境風場為西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後臭氧濃度也較容易上升；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級，北部空品區為「普通」等級。颱風動態方面，現在預估系統在下週四、五，6月25日至6月26日，相對接近台灣附近，但路徑仍有不確定性，後續要持續觀察太平洋高壓變化。劉沛滕指出，目前各模式預測中TD07約8、9成路徑都顯示後續將北轉，但北轉位置仍有差異，可能較早在琉球附近北轉，也可能被太平洋高壓壓得更偏西，較靠近菲律賓或台灣後再北轉，因此實際路徑仍要持續觀察高壓強弱，路徑與先前薔蜜颱風有些類似。劉沛滕表示，目前資料顯示TD07規模還沒有非常大，若順利發展成颱風，主要可能會是輕度颱風，或接近中度颱風的強度。不過颱風強度仍會隨海溫、垂直風切及高壓配置變化，實際發展仍有待後續觀察。TD07目前對台影響仍要再觀察，劉沛滕預估較明確的風雨影響評估，預計要等下週二、三6月23日至6月24日之後，才會比較清楚。若最後在台灣東方海面北轉，且與台灣保持距離，對台灣陸地的直接風雨影響可能較低；但如果北轉位置較靠近台灣，外圍環流就可能帶來雨勢，屆時東半部、北部及迎風面地區都要留意降雨變化。即使沒有直接侵襲台灣，海面風浪仍可能提前受到影響。劉沛滕指出，若颱風在下週五左右較接近台灣，綠島、蘭嶼及台灣東部海面很有可能出現長浪，浪況增強時間則要看系統發展速度。若發展較慢、強度維持輕颱，綠島、蘭嶼一帶浪況增強時間可能較晚；但如果系統發展較快，長浪可能提前2至3天出現，也就是下週二、三左右，東部海面就可能開始受到長浪影響。下週五至週末期間，東部海面風浪也可能偏大，民眾若安排海邊活動、搭船前往離島，或前往綠島、蘭嶼旅遊，務必留意最新海象資訊。