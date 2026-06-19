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美國一名專家表示，中國與俄羅斯可能已經回收了不明異常現象（UAP）相關物體的墜毀殘骸，並試圖對其進行逆向工程研究。根據《紐約郵報》報導，「UAP披露基金會」執行長弗勞爾斯（Jordan Flowers）表示，在6月12日公開的第三批UFO（不明飛行物）檔案中，最重大的發現之一，就是美國的海外敵對國家似乎也在進行相關研究，且這些研究有可能威脅到美國國家安全。弗勞爾斯在接受《NewsNation Prime》訪問時透露，「我們有理由相信，中國人和俄羅斯人可能已經回收了與此相關的物體，並試圖對其進行逆向工程」。弗勞爾斯還提到，UAP吹哨者、前空軍情報官格魯施（David Grusch）曾在一場記者會上示警，指稱美國據信已察覺到俄羅斯與中國正在對美國的UAP計畫進行間諜偵察。格魯施表示，「這是一個全球性的現象，實際上是一場看誰能率先完成逆向工程的競賽，它具有極其重大的國家安全影響」。弗勞爾斯認為，近期這批檔案的釋出，表明了將UAP資訊向大眾公開，是川普政府的「高優先級議題」。UAP披露基金會將於6月25日在華盛頓特區舉辦論壇，藉此探討 UAP 披露在國家安全、科技、甚至宗教層面所帶來的影響。