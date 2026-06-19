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▲縣長周春米與民眾一同挑戰立西瓜，體驗端午節傳統民俗文化。（圖／屏東縣府提供）

▲西瓜造型賽創意十足，參賽民眾發揮巧思裝飾西瓜，為端午活動增添趣味。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣佳冬鄉石光見為全台知名西瓜苗產地，今（19）日在廣惠宮三山國王廟前舉辦年度「立西瓜」活動，吸引約5千名民眾熱情參與。午時一到，超過1000顆大西瓜同步立起，整條街道西瓜一字排開，形成壯觀景象，也象徵迎接端午節的好運與平安。縣長周春米到場與民眾同樂，親自挑戰立西瓜，在小碟子的輔助下順利將大西瓜立起，開心與民眾分享成功喜悅。她表示，佳冬鄉的嫁接西瓜苗技術享譽全國，全台超過六成西瓜苗來自佳冬，展現屏東優質農業實力，也感謝鄉公所及農會持續推廣地方文化，讓更多人認識佳冬的特色產業與端午傳統。今年活動除保留最受歡迎的立西瓜外，還首度舉辦西瓜造型賽、西瓜大胃王競賽及小農市集，增添節慶趣味。其中，來自枋寮的黃小姐一家人發揮巧思，利用蔬果網套、葉片等素材，將西瓜打造成「蓮霧仙子」，榮獲造型賽第一名，展現環保又富創意的巧思。佳冬鄉農會總幹事林淑玲表示，立西瓜活動自107年由168顆起步，歷經疫情停辦後，今年擴大至1000組報名，現場立起超過1000顆大西瓜，綿延整條街道，規模創下新高，成為端午節最具代表性的地方盛事。佳冬鄉是六堆客庄唯一的濱海聚落，石光見地區早年以培育西瓜苗聞名，全台各地瓜農所使用的西瓜苗多出自此地，孕育出獨特的「西瓜回娘家」文化。