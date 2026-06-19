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2026年世界盃小組賽首戰，英格蘭隊以4：2力克勁敵克羅埃西亞，展現出奪冠大熱門的氣勢。賽後，英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）與門神皮克福德（Jordan Pickford）接受媒體訪問，分享了球隊的凝聚力以及個人達成里程碑的激動心情。凱恩在該場比賽中梅開二度，將世界盃個人進球數提升至10球，同時國家隊出賽場次達到115場，正式追平傳奇名將貝克漢（David Beckham），並列隊史出賽紀錄第三位。當被問及追平「萬人迷」貝克漢的國家隊出賽紀錄時，凱恩展現出謙遜的一面。他表示，自己從未刻意將這些成就掛在嘴邊，但能與傳奇並列，心中充滿自豪。「貝克漢是我兒時的偶像，我們來自同一個地方、就讀同一所學校，他是我年少時唯一的榜樣。」凱恩坦言，如今能與這位偶像的名字出現在同一份紀錄上，感覺依然如夢似幻。凱恩更透露，賽前與賽後都收到了貝克漢親自傳來的語音祝福。貝克漢深知長期為國效力的艱難，特別祝願球隊在本屆世界盃能一路順利。凱恩說道：「目前我只專注於下一場比賽，或許等到退役後回首職業生涯，才能細細品味這些數字背後的意義。」面對姆巴佩（Kylian Mbappé）、梅西（Lionel Messi）等當代巨星在首輪接連交出高光表現，身為頂級前鋒的凱恩坦承自己確實受到激勵。他表示：「這是一種良性競爭的鬥志，他們開局火熱，也倒逼著我必須打出完美表現。」過去凱恩在歷屆大賽中，首戰往往面臨進球荒，如今能以兩粒進球開啟本屆賽事，對他個人而言意義深遠。他強調，前鋒最渴望的就是打開進球帳戶，並用表現左右比賽走向，而目前他已蓄勢待發，迫不及待迎接下一場挑戰。除了個人成就，英格蘭隊展現的團結氛圍也成為場上焦點。門將皮克福德分享道：「球迷的吶喊與合唱是我們最強大的燃料，那種球員與球迷心連心的時刻無比珍貴。」賽後，英格蘭全隊在達拉斯球場與全場英格蘭球迷共同高唱《Wonderwall》的畫面，讓凱恩直呼是身披國旗出征國際賽以來「最難忘的瞬間」。這份情感聯結，正是目前這支充滿新鮮血液的英格蘭隊，在面對未來長征時最穩固的基石。