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日本東海道新幹線當地時間19日下午5點41分左右，一列從東京站出發、開往博多站的列車，在通過濱松站時發生男子闖越軌道事故，男子當場遭列車撞擊身亡。這起意外造成東京站至新大阪站之間的全線列車暫停營運，不過，已在當地時間晚間8點48分左右陸續恢復通車。根據《NHK》報導，JR東海表示，列車駕駛員指出，當時有民眾擅自闖入軌道，列車見狀立即緊急煞停，不過還是撞上闖軌男子。車上乘客並未受傷，但是該位被撞到的男子當場死亡，列車車頭鼻翼部分出現局部破損，表面塗料也已剝落，可見撞擊力道之大。受此事件影響，東海道新幹線東京站至新大阪站之間的全線，以及山陽新幹線博多站至新大阪站之間的北上路段均一度停駛，多班列車被迫取消。在車輛及軌道安全確認完畢後，已於當地晚間8點45分左右陸續恢復通車。由於各個車站目前都擠滿了大量等待搭車的旅客，JR東海提醒接下來發車的列車預計都將呈現客滿狀態，旅客有可能無法順利抵達目的地，因此呼籲民眾若非必要，19日當天請先暫緩旅遊行程。