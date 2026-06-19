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根據人權活動人士透露，伊朗女歌手阿赫瑪迪（Parastoo Ahmadi）因在演唱時未配戴頭巾（hijab），遭伊朗當局判處74下鞭刑。綜合外媒報導，阿赫瑪迪於2024年在她的YouTube頻道上進行了一場直播演唱，唱了伊朗歷史悠久的愛國讚歌《來自祖國青年的熱血》，（Az Khoon-e Javanan-e Vatan），影片在社群網路上瘋傳，由於阿赫瑪迪在演唱時未配戴頭巾，於是她和多名樂手都為此被拘押。阿赫瑪迪和其他樂手雖然拘押不久就獲釋放，但是其判決結果尚未對外界公布，而有人權活動人士透露，根據取得的法院文件顯示，伊朗當局指控阿赫瑪迪與現場8位樂手在網路上製作與發布「庸俗且不道德的內容」，觸犯公序良俗，處以74下鞭刑，同時相關人員2年內禁止出境及從事藝術活動。人權活動人士表示，阿赫瑪迪的判例說明了，伊朗國內的現狀根本沒有改變，儘管伊朗政府試圖透過戰爭宣傳來美化自身形象，但伊朗對人權的打壓絲毫沒有放鬆，官方形象與對藝術家的迫害之間的對比，暴露了神權政府的宣傳與現實之間的差距。