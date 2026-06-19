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由於以色列與黎巴嫩的衝突擴大，美國和伊朗原定今（19）日在瑞士舉行的會談取消，外界關注以色列是否會再度成為美伊談判攪局者。對此，有美國官員透露以色列與黎巴嫩真主黨已同意停火，從當地時間下午4點（台灣時間19日晚上9點開始）生效，不過，目前以色列與真主黨都並未正式對外回應。一位美國高級官員告訴《路透》，在今天早些時候發生交火之後，以色列和黎巴嫩真主黨現在已經同意停火，該官員補充說，美國和卡達的談判代表在伊朗的協助下達成了這項協議。在《路透》報導之前，《CNN》也引述消息人士說法，稱川普政府正在尋求與伊朗的談判重回正軌，並已向伊朗「轉達」以色列將不會進一步升級其在黎巴嫩的襲擊行動。伊朗外交部發言人巴蓋伊今天譴責了以色列對黎巴嫩的攻擊，警告這些襲擊將對地區和平與安全造成後果，並強調美國應對此負起責任，因為停止黎巴嫩的戰爭是美伊協議不可或缺的一部分。