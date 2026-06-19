夏至將於6月21日到來，象徵北半球白晝最長、黑夜最短的一天，也代表梅雨季逐漸告一段落，正式進入高溫炎熱時期。民俗專家小孟老師表示，夏至除了適合食用苦瓜、冬瓜、綠茶、小黃瓜等消暑食材外，民間也流傳6項生活禁忌，以免影響身體狀態。此外，他也分享夏至限定的「借日旺運法」，透過95元硬幣吸收陽光能量，為下半年財運加分。
6/21夏至報到！5飲食習俗必看：清熱消暑
小孟老師指出，夏至過後通常伴隨颱風增多與氣溫升高，因此古人習慣在此時食用具有清熱消暑效果的食物，或前往陰涼場所避暑。學生也大多在這個時節迎來暑假。
在飲食方面，適合夏至食用的食材包括綠茶、苦瓜、冬瓜、茄子以及小黃瓜等。古代更流傳「冬至湯圓、夏至麵」的說法，顯示夏至特別適合食用以新鮮小麥製成的麵食，具有降火、促進食慾與幫助消化的作用。
夏至6大生活禁忌一次看！禁剃頭、喝冰飲
🟡禁剃頭
民間認為夏至當天剃髮後，容易因強烈日照造成頭皮曬傷、頭暈不適，甚至被視為可能影響運勢，導致衰事增加。
🟡忌久待高溫場所
由於天氣炎熱，應盡量避免長時間停留在操場、空曠地等曝曬區域，以免身體不適或中暑。
🟡忌咒罵他人
高溫容易使人情緒煩躁，若一時衝動與人爭執，民俗上認為容易招來口舌是非與人際糾紛。
🟡忌室內外溫差過大
冷氣溫度不宜調得過低，避免進出室內外時因溫差過大而導致身體不適或感冒。
🟡忌大量食用冰品、冰飲
夏至雖然炎熱，但若攝取過多冰冷食物，可能造成身體冷熱失衡，引發頭暈、耳鳴等症狀。
🟡忌穿著過於鮮紅
民俗認為紅色屬火，夏至本就陽氣旺盛，若再穿著大面積鮮紅色衣物，可能讓情緒更顯浮躁，也容易引發他人不悅。
夏至「借日旺運法」開財運！95元硬幣吸收陽氣
小孟老師也分享夏至專屬的招財方法「借日旺運法」。他表示，夏至是一年之中太陽能量最強盛的時刻，建議在當天中午11時至13時間，準備一個碗並放入95元硬幣，象徵「九五至尊」，接著將碗擺放在可直接照射陽光的位置約10分鐘，讓硬幣吸收陽氣。
完成後可將這95元硬幣隨身攜帶9至10天，之後再存入銀行。民俗上認為藉由夏至最旺盛的陽氣加持，有助於提升財運與累積財富。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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小孟老師指出，夏至過後通常伴隨颱風增多與氣溫升高，因此古人習慣在此時食用具有清熱消暑效果的食物，或前往陰涼場所避暑。學生也大多在這個時節迎來暑假。
在飲食方面，適合夏至食用的食材包括綠茶、苦瓜、冬瓜、茄子以及小黃瓜等。古代更流傳「冬至湯圓、夏至麵」的說法，顯示夏至特別適合食用以新鮮小麥製成的麵食，具有降火、促進食慾與幫助消化的作用。
🟡禁剃頭
民間認為夏至當天剃髮後，容易因強烈日照造成頭皮曬傷、頭暈不適，甚至被視為可能影響運勢，導致衰事增加。
🟡忌久待高溫場所
由於天氣炎熱，應盡量避免長時間停留在操場、空曠地等曝曬區域，以免身體不適或中暑。
🟡忌咒罵他人
高溫容易使人情緒煩躁，若一時衝動與人爭執，民俗上認為容易招來口舌是非與人際糾紛。
冷氣溫度不宜調得過低，避免進出室內外時因溫差過大而導致身體不適或感冒。
🟡忌大量食用冰品、冰飲
夏至雖然炎熱，但若攝取過多冰冷食物，可能造成身體冷熱失衡，引發頭暈、耳鳴等症狀。
🟡忌穿著過於鮮紅
民俗認為紅色屬火，夏至本就陽氣旺盛，若再穿著大面積鮮紅色衣物，可能讓情緒更顯浮躁，也容易引發他人不悅。
夏至「借日旺運法」開財運！95元硬幣吸收陽氣
小孟老師也分享夏至專屬的招財方法「借日旺運法」。他表示，夏至是一年之中太陽能量最強盛的時刻，建議在當天中午11時至13時間，準備一個碗並放入95元硬幣，象徵「九五至尊」，接著將碗擺放在可直接照射陽光的位置約10分鐘，讓硬幣吸收陽氣。
完成後可將這95元硬幣隨身攜帶9至10天，之後再存入銀行。民俗上認為藉由夏至最旺盛的陽氣加持，有助於提升財運與累積財富。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。