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味全龍11：3樂天桃猿

富邦悍將11：6中信兄弟

台鋼雄鷹1：0統一獅

味全龍今（19）日賽前魔術數字已經M2，只要味全擊敗樂天桃猿，同時富邦悍將輸球，「天空龍」就能在桃園拋下紅色彩帶。不過味全雖順利擊敗樂天，但富邦單場狂敲4轟，張育成炸裂雙響砲，11：6力退中信兄弟，讓味全魔術數字停在M1，想拋彩帶要等到澄清湖。⚾️味全龍首局就從前隊友艾菩樂手中狂敲7安打下6分，並在第5局、第7局各追加2分。此役龍將有5人繳出猛打賞表現，郭天信、林辰勳更上演「鐵支」4安打，吉力吉撈·鞏冠則單場雙響砲，貢獻4打點，獲選單場MVP。樂天雖在第3局靠林政華全壘打追回2分，第8局進帳1分，但單場10安打不敵狂龍打線的23安打，終場3：11吞下敗仗。富邦悍將與中信兄弟之戰全壘打滿天飛，兄弟洋投勝騎士在第4局被擊潰，該局首棒范國宸一站上打擊區就擊出陽春砲，王念好也接著打出2分砲，張育成補上一發陽春砲，單局3轟打退勝騎士並灌入7分。今日擔任指定打擊的張育成除了第4局開轟，第6局又炸裂單場雙響砲，第9局敲出一發十分有氣勢的深遠飛球，眼看就要出牆成為單場第3轟，但詹子賢美技將球撈回場內接殺，沒收張育成的三響砲。兄弟打線部分其實此役敲出14支安打只少富邦2安，且詹子賢、許庭綸也都上演全壘打秀，不過攻勢仍略遜色於富邦，終場6：11輸給吞敗。相較於桃園、台中兩地打線乒乒乓乓，台鋼雄鷹與統一獅戰役則上演精簡投手戰，艾速特跟喬登都繳出優質先發表現。喬登開局不穩遭曾子祐、王博玄連續安打打下1分，也成為這場比賽雙方唯一打下的分數，後續雙方都無法攻破投手奪下分數。終場台鋼1：0險勝統一。