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▲歐巴馬總統圖書館芝加哥盛大開幕 三任前總統同台致賀（圖／美聯社／達志影像）

▲歐巴馬總統圖書館芝加哥盛大開幕 三任前總統同台致賀（圖／美聯社／達志影像）

▲歐巴馬總統圖書館芝加哥盛大開幕 三任前總統同台致賀（圖／美聯社／達志影像）

美國前總統歐巴馬的總統紀念中心19日在芝加哥正式揭幕，史匹柏、湯姆漢克斯、歐普拉、U2主唱波諾、史提夫汪達等巨星雲集捧場，堪稱近年美國政壇與娛樂圈最星光熠熠的同台盛會。然而全場最引人注目的，不是誰來了——而是誰沒來。共和黨的小布希、民主黨的柯林頓與拜登，三人罕見同台走上舞台，與歐巴馬、第一夫人蜜雪兒及兩位女兒莎夏、瑪麗亞同框亮相。這也是美國近年少數幾次歷任前總統齊聚一堂的場合，象徵意義不言而喻。伊利諾州參議員德賓出席後感性表示：「我很榮幸布希總統能讓這場活動成為跨黨派向歐巴馬與蜜雪兒致敬的場合，我們需要重新找回那種精神。」現年64歲的歐巴馬在開幕致詞中展現一貫的樂觀風格，同時也正面回應當前美國民主制度的危機感。當他說出「No Kings（無王）」——這句廣泛流傳於反川普示威場合的口號——現場掌聲瞬間爆發。但歐巴馬隨即話鋒一轉，呼籲社會彌合分歧：「人們渴望的並不是永無止境的憤怒與分裂，他們尋求的是公平、常理以及相互尊重。」現任總統川普對這場盛會明顯冷處理，不僅未出席，更持續對歐巴馬發動批評甚至人身攻擊，徹底打破歷任美國總統之間長期維持的非正式禮讓默契。這一幕對比強烈：當小布希、柯林頓、拜登都選擇放下黨派分歧、親身到場致敬之際，川普卻在社群媒體上繼續開砲，讓自己成為這場歷史性聚會中最顯眼的缺席者。典禮現場除了好萊塢巨星湯姆漢克斯、脫口秀天后歐普拉、導演史匹柏等名人出席外，波諾、史提夫汪達、搖滾歌手布魯斯史普林斯汀及嘻哈樂團紮根也輪番登台演出。義大利前總理倫齊與德國前總理梅克爾亦專程出席，為這場盛會增添國際分量。歐巴馬總統紀念中心坐落於芝加哥，典藏其兩個總統任期的歷史檔案與紀念文物，19日起正式對外開放。