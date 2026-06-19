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中信兄弟球團今（19）日晚間22：30分突發聲明稿，，判決書報告中也寫明，徐基麟是在去年9月14日清晨駕車自撞電線桿、車輛翻覆，依公共危險罪名義被逮捕，判決書2月26日就出爐，但直到今天19日還在二軍出賽，直到案件曝光後，第一時間遭到球團開除。中信兄弟球團針對球員徐基麟涉及酒駕與隱瞞一事，稍早發表嚴正聲明如下：球員徐基麟於民國114年9月14日發生酒駕自撞事故，導致車輛翻覆受傷。事發當下，徐基麟對球團隱瞞未報，經法院判決書公開後，致使其重大違法違紀行為曝光。酒駕行為嚴重危害社會安全，且事後隱瞞情節重大。中信兄弟球團依據中華職棒聯盟規章與球員合約，決定自即日起立即開除徐基麟，終止合約關係，並將依約追究其重大違約之損害賠償責任。在2月26日判決書中也寫明，被告徐基麟於民國114年9月14日21時許，在屏東縣九如鄉朋友住處飲用啤酒後，於清晨5時50分酒駕撞及路旁電線桿致車輛翻覆而受傷。經警據報到場處理，屏東基督教醫院對徐基麟施以酒精濃度測試，於同日早上7時測出酒精濃度達每公升0.72毫克。徐基麟當場坦承不諱，全案最終以刑法第185條之3第1項第1款之不能安全駕駛動力交通工具罪嫌、依刑事訴訟法第451條第1項，聲請逕以簡易判決處刑。