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▲打仗打到快沒錢！美戰爭部緊急向國會求援800億美元（圖／美聯社／達志影像）

美國伊朗戰事燒錢速度驚人。《華爾街日報》19日引述知情人士報導，美國戰爭部正準備向國會請求批准約800億美元的追加經費，用於支應伊朗戰事及其他相關開支，並警告若國會未能及時通過新的戰時開支法案，軍方未來數月將面臨嚴峻的軍費短缺危機。據報導，戰爭部副部長費恩柏格（Stephen Feinberg）本週已親自向國會議員說明上述請求，強調預算缺口的急迫性。戰爭部高層明確表態，若新的戰時開支法案未能通過，軍方可能不得不削減在美墨邊境的訓練與部署人力，而邊境安全部署正是川普政府打擊非法移民政策的核心一環，一旦縮編，將直接衝擊政府施政重點。美國戰爭部上月公開表示，自今年2月28日美國聯手以色列對伊朗發動軍事行動以來，相關戰事成本已攀升至近290億美元。然而，民主黨及其他批評人士對這項數字提出質疑，認為若將德黑蘭當局造成的實際損失一併納入計算，真實成本可能遠高於官方公布數據。《華爾街日報》指出，若800億美元追加預算獲得國會批准，資金將主要用於三大方向：補充消耗的彈藥庫存、支付參戰人員薪資，以及維持艦隊船艦的日常運作。自美以聯手對伊朗展開軍事行動以來，戰火已席捲整個中東地區，素有「全球石油咽喉」之稱的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運同步受阻，對全球能源供應鏈造成顯著衝擊。目前中東局勢仍高度緊繃，國際社會持續關注後續發展。