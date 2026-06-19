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▲樂天桃猿邱丹因為酒駕肇事，因此被球團開除，是繼楊家維後第二人，今天聯盟宣布他讓渡期限過，變成自由球員。（圖／邱丹IG)

球員姓名 開除/釋出年份 當時效力球隊 事件經過與懲處結果 徐基麟 2026年 中信兄弟 2025年9月酒駕自撞電線桿導致車輛翻覆（酒測值0.72），事後隱瞞未報。2026年6月法院判決書曝光後東窗事發，遭球團火速開除並追究重大違約損害賠償。 李育朋 2026年 樂天桃猿 2026年4月發生無照且酒駕肇事事件，以250萬簽約金加盟職棒不到1年，即遭球團火速解除合約。 邱丹 2024年 樂天桃猿 2024年6月於台南麻豆路段酒駕自撞安全島，酒測值超標遭依公共危險罪送辦，因肇事情節嚴重，隔日即遭球團宣布解除合約。 楊家維 2021年 統一7-ELEVEn獅 2021年10月清晨酒駕撞上貨車（酒測值高達1.03），引發社會高度關注，隨即遭球團開除。此事件也直接促使中職聯盟大幅加重酒駕相關懲處規章。

▲楊家維生涯相當勵志，但因為酒駕而遭毀。（圖／黃建霖攝）

2026年中華職棒賽季接連爆發兩起震撼球迷的酒駕開除事件。先是4月樂天桃猿19歲新秀李育朋因無照酒駕肇事遭火速解約，緊接著6月中信兄弟前旅美投手徐基麟也因隱瞞2025年9月的酒駕自撞事故，在法院判決書曝光後遭球團開除。職棒球員因酒駕葬送大好生涯的案例屢見不鮮，儘管聯盟近年已大幅加重懲處，但仍有選手心存僥倖，最終付出慘痛代價。自2021年中華職棒領隊會議通過「酒駕加重懲處新制」以來，針對酒駕球員落實零容忍政策，最重可處禁賽40場、罰款48萬元，情節重大者直接開除。新規上路後，已有多位球員因此斷送中職之路。聯盟規則關於酒駕的規則如下：📍若駕駛酒測酒精濃度在0.15毫克至0.25毫克之間，禁賽10場、罰款12萬元，在此條件下若有人受傷，禁賽20場、罰款24萬元，若有人重傷或死亡，視情節另加重懲處。📍若不能安全駕駛，或酒測酒精濃度超過0.25毫克依舊駕車，禁賽20場、罰款24萬元，在此條件下若有人受傷，處禁賽40場、罰款48萬元，若有人重傷或死亡，視情節另加重懲處。📍若拒絕酒測，禁賽15場、罰款18萬元。棒球員的職業生涯短暫且充滿挑戰，能踏上職棒舞台皆是萬中選一的菁英。然而，從早期的陳逸宸到近期的楊家維、邱丹、李育朋與徐基麟，他們都用最慘痛的方式證明了一件事：再高的天賦與再勵志的故事，在觸犯法律與道德底線面前都顯得蒼白無力。中職近年生活待遇不斷提升，但球員若未能建立相應的自律意識與社會責任感，終究無法在殘酷的舞台上立足。這些酒駕自毀前程的案例，無疑是為所有年輕選手敲響的最嚴厲警鐘。