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現年26歲的中信兄弟年輕投手徐基麟，今（19）日遭到中信兄弟球團開除，原因是在去年9月清晨酒駕自撞遭逮，酒精濃度0.72毫克明顯超標，不僅遭火速開除、還面臨後續球團追討損害賠償。實際上，徐基麟棒球路相當曲折，求學階段曾罹患腎臟病3年，後續克服傷病回歸賽場，還成功在2018年旅美，譜寫「腎鬥士」勵志故事，如今卻因酒精斷送職棒夢。徐基麟高雄縣林園區，從小熱愛棒球的他，卻在小學六年級時罹患嚴重腎臟病，病情最嚴重的時候，每天一度要服用多達12顆類固醇藥物治療，在定期出入醫院切片檢查、並配合藥物治療下，病情才逐漸控制，直到國中三年級完全康復。徐基麟疾病過程一度放棄打棒球，是在父親、金潭國小少棒隊總教練徐宏根鼓勵下才勇敢撐過那段時光，並靠著三民高中時期好表現，於2018年7月12日與費城人簽約，正式展開旅美生涯。歷經4年時間，徐基麟曾於2021、2022年兩度入選U23世界盃，為中華隊出戰，但旅美最高層級仍停留在1A，2022年初遭到釋出，隨後返台參與中職選秀，2022年季中選秀會，獲得中信兄弟第2輪指名入隊。儘管具備旅美實力、加上年齡已達22歲，徐基麟被認為是黃衫軍該年選進的最強即戰力，實際上披上黃袍4年來，徐基麟僅在一軍出賽17場，其中包含7場先發，2024年一度投出4勝2敗、防禦率3.34優秀成績，卻在季中因手肘傷勢被下放二軍，隨後接受手肘韌帶置換手術（TJ手術），導致2025年球季整季報銷。去年休賽季，徐基麟就無預警被放在60人名單外，中信兄弟球團也發布聲明，指出徐基麟於復出期間，有個人財務與生活紀律問題，因而放到保護名單外以示警惕，最終因無球隊吸收，球團選擇履行最後1年合約。如今根據判決書來看，徐基麟在去年9月14日就發生酒駕自撞事件，今年判決書2月26日就出爐，但徐基麟刻意隱藏案情未報，直到今日都還在二軍有出賽紀錄，卻在比賽結束後晚間遭到球團無預警開除。從腎鬥士、旅美球星到中職酒駕仔，徐基麟的棒球路一路走來曲折，最終以讓球界錯愕又無奈的方式結束。綽號別稱：麟麟、70出生日期：1999年8月9日（26歲）身高體重：190公分、95公斤投打習慣：右投右打守備位置：投手最快球速：152公里（2024年中華職棒熱身賽）擅長球路：蝴蝶球、變速球、滑球、曲球最高學歷：高雄市立三民高級中學職棒選秀：2018年美國職棒費城費城人隊自由契約球員中職選秀：2022年中職季中選秀會中信兄弟第二指名中職成績：17場出賽、4勝4敗、45.2局、防禦率4.34、每局被上壘率1.38