他同一天下午才剛在二軍屏東主場登板，面對樂天桃猿二軍，中繼1局用9球完成無失分任務，結果晚間就遭到球團開除，本次登板意外成中職最後身影。

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法院判決書也寫明，徐基麟當天送醫後，經酒測、酒精濃度高達0.72毫克，遠超出公共危險罪的0.25毫克，讓人不甚唏噓。

中信兄弟年輕好手徐基麟，昨天19日晚間22：30分正式因酒駕自撞、隱瞞情事遭到球團開除，巧合的是，法院判決書也清楚說明，徐基麟去年9月14日酒駕後，酒測值高達0.72，屬於嚴重超標。徐基麟去年因TJ手術休養，整季都未在一軍出賽，直到季末才於二軍復出，休賽季因財務問題一度被放到60人戰力外名單，後被兄弟簽回，開季至今也都待在二軍。徐基麟本季於二軍累積出賽8場，包含1場先發，合計13局投球被打出17支安打、4保送、10次三振、防禦率5.54，每局被上壘率1.64。巧合的是，就在他被兄弟球團發現開除前，今天才剛在二軍出賽。此役面對樂天桃猿二軍，兄弟派出鄭浩均先發，徐基麟則於第6局中繼上場，面對首名打者鍾玉成就被敲出右外野滾地安打，但靠牽制抓到跑者，隨後回穩讓邱鑫、張趙紘都敲出飛球出局，用9球上演變相三上三下、最終無失分退場。想不到就在剛終止連續3場無失分，表現回穩之際，就被球團發現於2025年9月14日清晨6點在屏東酒駕自撞電線桿，遭到移送法辦的案件。