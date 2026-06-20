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▲《咒術迴戰》第四季「死滅迴游 後篇」，虎杖悠仁和伏黑惠將在大逃殺遊戲中面臨危機。（圖／TOHO animation）

《咒術迴戰》動畫第四季「死滅迴游 後篇」，終於迎來了最新消息與視覺震撼，動畫製作公司MAPPA成立十五週年的慶祝活動上，官方正式公開了第四季的首波前導宣傳預告影片。這部改編自芥見下下同名熱門漫畫的作品，自第三季完結後便讓粉絲敲碗期盼，如今時隔僅3個月就釋出震撼預告，再度引爆網路討論熱潮與搜尋引擎的高度關注。這次第四季動畫的製作陣容有了新的氣象，本季將由曾在第三季「死滅迴游前篇」擔任副導演與演出的佐藤威首次接下動畫總導演的重任。針對這次的執導，佐藤威對外表示自己將會全力以赴，並繼承《咒術迴戰》過去在表現手法上持續創新的精神，期望能將這部作品的獨特魅力，以最完美的動畫形式昇華呈現給所有觀眾。回顧今年三月，《咒術迴戰》第三季「死滅迴游前篇」在乙骨憂太於仙台結界的帥氣對戰中劃下完美句點，當時 MAPPA 便宣布第四季的製作確定消息。而在劇情進度方面，根據官方透露的資訊，第四季「死滅迴游後篇」的動畫進度大約會從原作漫畫單行本第二十一卷的第一百八十一話開始進行改編，讓粉絲能夠無縫接軌接下來的殘酷生存戰。在最新釋出的首波前導預告中，揭露了許多令粉絲熱血沸騰的精彩戰鬥畫面，其中最受矚目的焦點之一，莫過於上一季已經登場的兩位關鍵角色。觀眾可以從預告中看到秤金次將與實力強勁的鹿紫雲展開一場極具張力的帥氣對決，這場充滿爆發力的戰鬥片段預告了死滅迴游篇章即將迎來更為激烈的死鬥。除了秤金次與鹿紫雲的激戰之外，預告片中也帶到了其他核心陣容的最新動態。畫面中展示了特級咒術師九十九由基與脹相，即將聯手面臨對決羂索的巨大危機，同時故事的核心主角虎杖悠仁以及伏黑惠也在預告中露面。這些主要角色的交錯登場，為接下來死滅迴游更加複雜與險惡的局勢鋪陳了濃厚的懸疑氛圍。這支前導預告片在結尾處埋下了一個足以撼動後續劇情的重大伏筆。影片最後特別為觀眾覆誦了兩面宿儺曾經與虎杖悠仁訂下的復活契約，這個細節暗示著兩人之間的危險約定即將在此季產生重大影響。這項必須回收的關鍵伏筆，無疑將成為《咒術迴戰》第四季「死滅迴游後篇」最令人期待的核心看點，也讓全球粉絲迫不及待迎接動畫的正式開播。